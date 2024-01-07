AKP'nin Muğla adayı Aydın Ayaydın’a ‘kişiye özel kıyak’. Villasının sınırlarını büyütmek için kararname çıkarılmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediyesi adayının Aydın Ayaydın olduğunu açıkladı.

Ayaydın, 26 Ocak 2023 yılında "Kişiye özel kıyak" ile gündeme gelmişti. Bodrum'da Ayaydın'ın villasının tuvaleti ve müştemilatı, orman sınırı içinde kaldığı için yıkılması gerekirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ocak 2023'te Resmi Gazete'de Ayaydın’a özel bir karar yayınlanmış ve 117 m2 alan orman dışına çıkarılmıştı.

Ayaydın, 1997-1999 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı görevini yaptı. 1999 yılında ANAP'tan, 2011 yılında da CHP'den İstanbul milletvekili seçilmişti.