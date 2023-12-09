Çevre örgütleri ve köylüler Akbelen'de tekrar buluştu. 'Köyümüzü, suyumuzu istiyoruz

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için yapılan doğa katliamına karşı başlatılan nöbet devam ediyor.

Köylüler ve çevre örgütleri, direnişin devam ettiğini göstermek amacıyla bugün yeni nöbet alanında toplanma çağrısı yaptı.

“JANDARMA DEFOLSUN”

Direnişçiler, "Katil Limak Akbelen'den defol", "Köyümüzü, suyumuzu istiyoruz" ve "Jandarma defolsun" sloganları atarak 50 kişilik heyetle İkizköy'e doğru yürüyüş gerçekleştiriyor. Yürüyüş esnasında mezarlıklarında alanın içerisinde kaldığını dile getiren köylüler "Ölümüzü bile gömemeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Köylüler ve çevre örgütleri ile birlikte bölgeye Halkaların eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, HEDEP Milletvekilleri İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk da geldi.

“ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK BU YOLDAN”

Direniş alanında açıklama bir köylü vatandaş, "Akbelen'de 3 haftadır yiyip bitiren kepçelere, kamyonlara, patlayan dinamitlerin önüne barikat kursunlar. Yeter artık. Burada insanca yaşam istiyoruz. İnsanca onurlu bir yaşam istiyoruz. Köylünün tarım alanına zaten bir jandarma karakolu kurdular. 3 ay evlerimiz abluka altında durdu. 3 ay gözetim altında durduk ama yine bu mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız. Ölmek var, dönmek yok bu yoldan" dedi.