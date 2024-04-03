Erdoğan AKP'li başkanla böyle konuştu. Muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, henüz kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü ile konuşan Erdoğan, yurt dışı turu olduğunu, Amerika ve Suudi Arabistan ziyareti sonrasında seçimi kazanan illeri ziyaret edeceğini söyledi.

Faruk Özlü seçimi daha yüksek bir oyla kazanmış olmayı arzu ettiğini deyince Erdoğan “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” dedi.

O anlar AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili olan Ayşe Keşir tarafından cep telefonuna kaydedildi. Keşir’in sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.