Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısının gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.