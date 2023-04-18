Erdoğan Ali Babacan'a bu sözlerle yüklendi: Bebecan ekonomiden anlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Eskişehir’de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı hedef alarak, “Bebecan ekonomiden anlamaz, sadece satışını yapar” ifadelerini kullandı.

"BEBECAN EKONOMİDEN ANLAMAZ"

Erdoğan, Ali Babacan için şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye kendi belirledikleri politikalara sadakat etsin istiyorlar. Davos'tayız Bebecan o zaman bakan, beraber IMF'in başındaki zatla görüşüyoruz. Dedim ki "Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz ama bu gelenler bize akıl vermeye mi geliyor yoksa taksitlerini almaya mı geliyorlar. Türkiye'yi ben yönetirim". 2013'te bunların alacağını ödedik. CHP ve İP bunlar bize akıl verdiler, IMF'ten borç almanız lazım dediler. Bebecan ekonomiden anlamaz, sadece satışını yapar. Bay bay Kemal buna milletvekilliği vermiş, satışa geldiler. “