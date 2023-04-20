Erdoğan kendini yalanladı. 24 saat içinde hayat pahalılığı için 2 farklı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayın 16’sında hayat pahalılığından bahsederken ayın 17’sinde de hayat pahalılığı yok dedi.

Erdoğan kendini yalanladı. 24 saat içinde hayat pahalılığı için 2 farklı açıklama yaptı

Editör: Ayşe Memiş

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle çeliştiği bir video ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkânın Anahtar Teslim Töreni'nde hayat pahalılığı ile ilgili, “Hayat pahalılığı başta olmak üzere, ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz" dedi.

Ayın 16’sında söylediği bu sözlerin ardından 24 saat geçmeden Erdoğan bir açıklama daha yaptı. Erdoğan İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada “Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz” dediği ortaya çıktı.

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AYIN 16’SINDA BUNLARI SÖYLEDİ:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkânın Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Ötekiler sadece konuşmayı bilir, biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Depremde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. Hayat pahalılığı başta olmak üzere, ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Biz yaparız, bunların yapacağı hiçbir şey yok. Salgınından savaşına kadar, dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye, küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekte kalmıyor, fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor." ifadelerini kullandı.

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AYIN 17’SİNDE KENDİNİ YALANDI

Erdoğan, Ümraniye’de İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni’ne katılaral dikkat eçekn açıklamalarda bulundu.

IMF ile ilişkilerinin bittiğini söyleyen Erdoğan, "Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat, ortağı olan bir ara Hazine'nin başında olan zat, kapalı kapılarda IMF ile pazarlık yaptılar. IMF'den destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğan fiyatı eleştirisine ise "Sen ne soğanın tadını bilirsin ne de soğanı masaya koyup dağıtabilirsin." diyerek yanıt verdi.

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