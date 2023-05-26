Erdoğan: Almanya, Amerika Suriyeli muhacirleri alıyor. Mültecilere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülke miyiz ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması" programına katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, mülteci konusuna Amerika ve Almanya'dan örnek vererek, "Almanya, Amerika Suriyeli muhacirleri alıyor. Biz bu tür mültecilere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülke miyiz ya" dedi.

SİNAN OĞAN'IN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda aday olan Sinan Oğan'ın, seçimin ikinci turunda Erdoğan'a destek açıklamasından sonra Suriyeli sığınmacıların akıbeti merak konusu oldu. Seçim propagandasında Suriyeli sorununun çözümüne yer veren Sinan Oğan, ikinci turda destekleyeceği ittifaktan da aynı çözümü kesin olarak istediğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın konuşmasında Suriyeliler hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

Sığınmacılar konusunda CHP Genel Başkanının yaptığı gibi Nazi dönemini aratmayan nefret söylemlerine asla başvurmayacağız.

Asırlardır mazlumların sığınağı olan bu ülkeye bir daha Boraltan Köprüsü faciası sahnesi gibi utanç sahnelerini kesinlikle yaşattırmayacağız. Bay bay Kemal senin ortakların bu konuda hangi adımı atarsa atsınlar, biz bu ülkede bir defa Suriye'nin kuzeyinde şu anda yaptığımız briket evlerle 600 bin sığınmacıyı o evlere taşıdık, taşıyoruz.

Katar ile yaptığımız işbirliği ile de 1 milyon sığınmacıyı inşallah yapacağımız o konutlarda da onları iskan edeceğiz. Biz bir şey yaparken alternatifini hazırlıyoruz. Ona göre de adımı atıyoruz. Böyle sizi kovuyoruz, sizi barındırmayacağız, geldiğimizin ertesi günü bunların hepsini sınır dışı edeceğiz. Şu laflara bakın.

Biz ensar olmaya talibiz.

Bunlar savaştan kaçarak buralara geldiler. Ama biz savaştan kaçıp bize sığınanlara diğerlerinin yaptığını yapamayız. Bu zihniyet terör zihniyetidir. Onlar bunu rahat yapabilir ama biz yapamayız. Sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacağız. Terörden arındırdığımız bölgelere şu ana kadar 554 bin sığınmacı bu şekilde geri döndü. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapılan 100 bini aşkın briket eve 88 bine yakın aile yerleştirildi.

Kalıcı konut projesinin tamamlanmasıyla inşallah bu sayıya 1 milyon daha eklenecek. Almanya, Amerika bu tür Suriyeli muhacirleri alıyor. Biz bir Amerika, Almanya, Fransa kadar bu tür mültecilere kapımızı açamayacak kadar biz sıradan bir ülke miyiz.

Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor.

Ülkemizin hedefleriyle buluşması noktasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aileye sahip çıkmak sadece devletin görevi değildir. Aile kurumuna ve gençlere sahip çıkmak başta kadınlar olmak üzere tüm toplumun vazifesidir. Güçlü aile güçlü millet demektir. Buradan hareket ediyoruz.