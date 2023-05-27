Pakistanlı göçmen bu kez ezber bozdu: Tabi ki kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan zamanında her şey zamlandı

Editör: Özge Ceren Çimen

Türkiye’de nefesler tutuldu, yarın herkes sandığa gidecek. Yarın seçim Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak.

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen sığınmacı ve kaçak göçmen sorunu ise giderek büyüyor.

Kaçak Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı vatandaşların Türkiye’deki nüfuslarının artması gündemin tartışılan konularından biri oldu.

Oy kullanabilen Suriyeli sığınmacıların, Afganların ve Pakistanlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen videoları ortaya çıkmıştı. Erdoğan sığınmacıların ve kaçakların gönderilmemesi yönünde açıklamalar yaparken muhalefet gönderilmesi için ellerinden gelenlerini yapacaklarını söylemişlerdi.

Ancak Kanal Dünyası adlı bir sokak röportajında Kaçak bir Pakistanlının söyledikleri ezber bozdu.

"TABİ Kİ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Pakistanlı olduğunu ve Türkiye vatandaşlığı olmadığını söyleyen “Oy kullanabilseydin kimi seçerdin” sorusuna “Tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu” yanıtını verdi.

İşte Pakistanlı göçmenin şaşırtan sözleri:

Türk vatandaşlığım yok ama bence Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü yabancılar için faydalı. Çünkü Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor, başkanlık yapıyor şu an ne işi var. Erdoğan zamanda her şey zamlandı pahalandı.

Biz 4 yıl önce buraya geldik yeni ev 2+1 kira 2.200 TL şu an eski bina 40 yaşında bizim bina, biz 6.000 TL veriyoruz.

“Sen kime oy verirdin?” sorusuna Pakistanlı:

Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ekonomi yüzünden bir de yeni bir devlet lazım, değişmesi lazım herkes için faydalı olacak.