Erdoğan: Aman ha pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda miting yaptı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“BU KADİM COĞRAFYADA KÜRT’Ü İLE TÜRK’Ü İLE ARAP’I İLE SÜNNİSİ İLE ALEVİSİ İLE TÜM FARKLILIKLARIMIZLA KIYAMETE KADAR BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

“Şimdi size bir şiir okuyayım. ‘Gönül kuş olsa, Mardin’e konar. Gönül güneş olsa, Mardin’e doğar. Gönül çiçek olsa, Mardin’de açar. Kardeş anlar, kardeşinin derdinden. Daha güzel kardeş mi olur Mardin’den?’ Evet, bize Mardin’den daha güzel kardeş mi olur? Bu kadim coğrafyada Kürt’ü ile Türk’ü ile Arap’ı ile Sünni’si ile Alevi’si ile velhasıl tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız.

Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörle iltisakı olanın, milletimizle iltisakı olmaz. Kardeşlerim, terörü Cudi’de gömdük mü? Gabar’da gömdük mü? Tendürek’te gömdük mü? Çünkü bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olamaz. Yavrularımızı ailesinden, okulundan geleceğinden koparıp, eline silah vererek katil yapanları da ellerindeki kanlarıyla onları meşrulaştırmaya çalışanları da benim milletimiz affetmez. Ne şekilde olursa olsun, milletimiz dışındaki hiçbir gücün bizim kader coğrafyamızı bölmeye kalkışmasına, buna da terörü vasıta kılmasına asla müsaade etmedik, etmeyiz.

Bu HADEP’e ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. PKK’dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Türk deyince tüyleri diken diken olanlar, Kürt deyince aklına Kandil’deki terör baronları gelenler, Arap deyince hemen DEAŞ’ı öne sürenler, bunların hiçbiri de bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Onlar için en makbul Türk kendi emellerine hizmet edendir. En makbul Kürt, kendilerine kul köle kesilendir. En makbul Arap elindeki tüm kaynağı kendilerine aktarandır. Mardin bunları iyi tanır. Hepsinin de ciğerini bilir, ciğerini.

“AMAN HA, PAZAR GÜNÜ BİR KAZAYA MEYDAN VERMEYELİM”

Pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız. Seçim gününe kadar çevremizdeki akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hâlâ tereddütte olan varsa onu da ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Telefon rehberimizi karıştırıp, her akşam 5-10 ahbabımızı arayıp selamımızı söyleyerek Pazar güne bize destek vermesini sağlayacağız. Aman ha pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Yoksa görüyorsunuz, terör örgütünden tefecisine, hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor.

“MİLLETİMİZDEN HANGİ YÜZLE GEREKTİĞİNDE CANI PAHASINA YANIMIZDA YER ALMASINI İSTEYEBİLİRİZ?”

Allah göstermesin, bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden, huzurundan, geleceğinden emin olduğu bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri. İşi gücü bırakıp sapkın akımların önünü açarak ailemize, evlatlarımıza pençe atanların heveslerini kursaklarında bırakmak, boynumuzun borcudur. Bunu yapmazsak Mardinlinin nasıl başı dik, alnı açık olarak çıkabiliriz? Eğer bunu yapmazsak, milletimizden hangi yüzle gerektiğinde canı pahasına yanımızda yer almasını isteyebiliriz?

Kendi ihtirasları uğruna milleti ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybetmiş bir şahsa benim Mardinli kardeşim güvenir mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemekten korkmayan bir fitne tüccarına benim Mardinli kardeşim itibar eder mi? Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için Pazar gününe hazırlanıyor muyuz?

“97 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Mardin’e son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık, biliyor musunuz? 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Eğitimde 5 bin 764 adet yeni derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesi’ni biz faaliyete geçirdik. 4 bin 205 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, 41 adet spor tesisi kazandırdık. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda bin 424 yataklı 15 hastane ile birlikte 37 sağlık tesisi inşa edip hizmete sunduk.

Çukur eylemleri esnasında Nusaybin’de, Dargeçit’te, Derik’te tahrip edilen cadde ve sokakları yeni baştan biz inşa ettik.

Dicle Nehri üzerinde yapılan kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni şehrimize kazandırdık mı? Bittiğinde 3 milyon dekar arazinin sulamasını sağlayacak Mardin depolamasının inşası sürüyor.

Tüm bu eser ve hizmetlerin, huzur ve güven ikliminin yarım kalmaması için pazar günü sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Bunun için Mardin’den pazar günü rekor bir oy bekliyoruz. Öyle bir oy oranıyla bizim yanımızda yer alın ki, Türkiye’nin üzerinde hesap yapanların aklı çıksın.

Birileri, Mardin’in sokaklarını çukurlarla bölmeye çalışırken biz Kürt kardeşlerimizin canını ve namusunu korumak için kendimizi siper ettik. Ülkemizin asırlık alt yapı eksikliklerini gidermek için çalışırken nice iftiralarla, yalanlarla, terbiyesizliklerle uğraştık.

“ENFLASYONU DA ÖNÜMÜZDEKİ YIL SONUNA KADAR TEK HANEYE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ”

Tabii ki hâlâ çözmemiz gereken sıkıntılar var. Ekonomide bir süredir yaşanan dalgalanmaların gıda ve kira başta olmak üzere fiyatlarda yol açtığı dengesizlikleri yakından takip ediyoruz. Bunların çözümünü de öyle bay bay Kemal gibi Londra’nın tefecilerinden borç dilenmekle değil, ülkemizin kendi kaynaklarında arıyoruz. Türkiye’nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi, enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönem için milletimize sözümüz var. Ülkemizin enerjide, savunma sanayinde, ihracatta, turizmde, diğer alanlarda elde ettiği kazancı milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini yükseltmekte kullanacağız. Hamdolsun bunun için elimizde yeteri kadar imkân birikmeye başladı. Karadeniz doğal gazı ile yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağa kavuştuk. Gabar petrolü, onlarca milyar dolar katkı sağlayacak. Savunma sanayi ürünlerimizin ihracatıyla yine onlarca milyar dolar ülkemize akacak. Şehirlerimizin tamamında sanayi tesislerinde ve tarımda harıl harıl üretim var.”