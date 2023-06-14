Erdoğan BAE lideri ile restorandan el ele çıktı. İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta BAE için 'şerefsiz bunlar' demişti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Inter takımları karşı karşıya geldi. Erdoğan maçı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yan yana izledi.

RESTORANDAN ELE ELE ÇIKTILAR

Ardından Erdoğan ile Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın ele ele Florya'daki bir restorandan ayrıldıkları görüldü. Korumalar eşliğinde mekandan çıkan liderlerin el ele görüntüsü dikkat çekti.

ERDOĞAN’IN BUGÜN UÇAĞINDAKİ İBRAHİM KARAGÜL’ÜN BAE İÇİN ATTIĞI MANŞET GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerle poz verdi. Uçaktaki isimlerden biri de Yenişafak yazarı İbrahim Karagül’dü.

Karagül’ün Yeni Şafak'ın Genel Yayın Yönetmeniyken BAE içina attığı manşet yeniden gündeme geldi.

"BAE YÖNETİMİ İÇİN ŞEREFSİZ BUNLAR" BAŞLIĞI ATILMIŞTI

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, BAE yönetimin “PKK’nın finansörü ve FETÖ’nün sponsoru olmakla” suçlayarak ünlü “ŞEREFSİZ BUNLAR” manşetini atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünlerde BAE Emiri ile el ele fotoğraf vererek dolaşıyor.

En son geçen Cumartesi günü Florya’da bir kebapçıdan samimi bir pozda çıkarken görülmüşlerdi.

Öte yandan Karagül 2020 yılında attığı twette şu ifadeleri kullanmıştı:

BAE ve M.B. Zayed, her yerde Türkiye'ye saldırıyor.

Türkiye BAE ile savaş halinde, bu artık net.