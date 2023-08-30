Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Ana hedef İstanbul ve Ankara...

Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte hareket eden AKP ve MHP, yerel seçimlerde de birlikte yapacağı çalışmaları görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederken, bir saat süren buluşmada yerel seçim süreci ele alındı.

Görüşmeler AKP kongresinin ardından, iki liderin yanı sıra kurmaylar tarafından da devam ettirilecek.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, AKP'nin pazartesi günü gerçekleşen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere adayların ve stratejinin belirlenmesi için yerel seçim çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. "Cumhur İttifakı" yönetiminde olmayan belediyelere dair değerlendirmeler yapan Erdoğan'ın bu illerin "Cumhur İttifakı" yönetiminde olan illere göre daha geri planda kaldığını savundu. Erdoğan ayrıca, söz konusu illere yönelik, doğru adayların belirlenmesi adına tüm süreçlerin işletilmesi için çalışmalara başlatılması talimatını da verdi.

MKYK toplantısında AKP 4. Olağanüstü Kongresi'nin 7 Ekim tarihinde yapılması kararı da alındı. Kongrede parti yönetiminde de geniş çerçevede değişiklik yapılması ve partideki bu yeni yönetimin AKP'yi yerel seçimlere hazırlaması öngörülüyor. Kongreye dair hazırlıkları görüşmek üzere "Strateji ekibi" de perşembe günü bir toplantı yapacak.

ERDOĞAN-BAHÇELİ NE KONUŞTU?

MKYK toplantısının ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret ederek bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. AKP kurmaylarından edinilen bilgiye göre görüşmenin ana çerçevesini de yerel seçimlere dair çalışmalar oluşturdu.

Bahçeli'nin ardından önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın da seçimlere, "Cumhur İttifakı" birlikteliği ile gidileceğine dair vurgu yapan bir açıklama yapması bekleniyor. İki liderin görüşmesinde 7 Ekim'deki kongrenin ardından AKP ve MHP'li kurmayların liderlerin görevlendirmesi ile bir araya gelerek, 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi ile ilçelere dair aday belirleme çalışmalarının da başlatılması planlanıyor. Bu konuda AKP ve MHP'nin yanı sıra Cumhur İttifakı ortakları; Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ile ittifaka dışarıdan destek veren DSP ve HÜDAPAR ile de görüşmelerin yapılması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE, NASIL İTTİFAK YAPILACAK?

AKP'de kendi belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiği çalışmalar da başladı. Aynı şekilde MHP'de de eldeki belediye başkanlarına dair değerlendirme adımları atılıyor.

AKP'de 2019 yerel seçimlerinde ortak aday gösterilen yerlerde neden kaybedildiğine dair analizler de yapıldı. Bu analizler MHP ile de paylaşılacak ve aday belirleme süreçlerinde bu verilerden de faydalanılarak, hangi ilde nasıl bir iş birliği yapılacağı netleştirilecek. Adayların Kasım ayı itibarıyla açıklanmaya başlanması ve Ocak ayı içinde de büyükşehir adaylarının açıklanarak seçim çalışmalarının resmen başlatılması hedefleniyor.

2019 Yerel Seçimleri'nde 30 büyükşehirden Adana, Mersin ve Manisa'da MHP; diğer 27 ilde de AKP aday göstermişti. AKP ve MHP toplamda 51 ilde iş birliği yaparak seçime girmişti. Büyükşehirlerde MHP adaylarının desteklendiği yerlerden sadece Manisa kazanılırken Adana ve Mersin ise kaybedilmişti. AKP içerisinde, Adana'da "MHP yerine AKP adayı gösterilseydi seçimlerin kaybedilmeyeceğine" dair görüş uzun süre tartışıldı. 2024 seçimlerinde Adana'da AKP'nin mi yoksa MHP'nin mi aday çıkaracağı konusu da yine yapılacak görüşmelerde netleştirilecek. Ancak şu anda AKP'deki görüş Manisa dışındaki büyükşehirlerin MHP'ye bırakılmaması yönünde.

ANA HEDEF İSTANBUL VE ANKARA

Tüm bu yerel seçime dair çalışmalarda Cumhur İttifakı'nın birincil hedefi ise İstanbul ve Ankara'yı alabilmek. İki büyükşehirde de AKP adayını desteklemesine kesin gözüyle bakılan MHP'nin bir isim önermeyeceği ancak Erdoğan'ın isimlere dair Bahçeli'den fikir alacağı belirtiliyor. Ankara için Mansur Yavaş'ın karşısına ülkücü geçmişi olan bir ismin aday yapılması da konuşulanlar arasında.

AKP kurmayları, muhalefetin "dağınık" ve "karmaşık" görüntüsü içerisinde olduğunu belirtirken çalışmalara erken başlamanın seçmene bir güven vereceğini de düşünüyor. Bu nedenle sistematik çalışma yapılmasının önemine vurgu yapan kurmaylar, yeni yılla birlikte ekonomide olumlu bir tablonun da ortaya çıkacağını ve bu durumun seçimlere de etki edeceğini savunuyor.