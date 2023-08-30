Erdoğan: Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Komşularımızla olan sorunlarımızı yapıcı bir anlayışla çözmeye özel önem veriyoruz. Yani dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Kara Harp Okulumuzdan bu yıl diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan 937 teğmenimiz ile 76 misafir öğrencimizi kutluyorum. Mezunlarımızı her açıdan en donanımlı şekilde yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da tebrik ediyorum. Kara Kuvvetlerimizde halihazırda görev yapan subay ve astsubaylarımızın yarısı üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. Bu evlatlarımızın terörle mücadelede, vatan savunmasında ve ülkemizi temsil ettikleri uluslararası misyonlarında başarılarıyla göz dolduruyor. “

“DOSTLARIMIZIN SAYISINI ÇOĞALTMAK, DÜŞMANLARIMIZIN SAYISINI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“3 kıta 7 iklimde asırlar boyu barış ve huzur tesis eden ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirası zenginleştirmekte kararlıyız. Bunun için her alanda 360 derecelik bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türk dünyası ile iş birliğimizi ilerletirken Afrika’daki kardeşlerimize sırtımızı dönmüyoruz. Avrupa ve Asya ile ilişkimizi daha da geliştirmenin gayretindeyiz. Komşularımızla olan sorunlarımızı yapıcı bir anlayışla çözmeye özel önem veriyoruz. Yani dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm mezunlarımıza rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.“

“DÜNYANIN HER YERİNDE GÜVENLİK ENDİŞESİYLE SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇE RAKAMLARI DA YILDAN YILA YÜKSELİYOR”

“Değerli arkadaşlar sizler yakın coğrafyamızla birlikte dünyanın pek çok yerinde istikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. Kovid-19 salgınıyla başlayan ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu kriz ve kaos ortamının olumsuz etkilerine ekonominden dış politikaya geniş bir alanda şahit oluyoruz. Ekonomide gelişmiş ülkeler dahil herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Dış politikada kartlar yeniden karılırken yeni iş birliği arayışları ön plana çıkıyor. Kimi ekonomistler tarafından yıllarca israf ve gereksiz yaftası bulunan savunma harcamalarında adeta bir yarış söz konusu. Dünyanın her yerinde güvenlik endişesiyle savunmaya ayrılan bütçe rakamları da yıldan yıla yükseliyor.“

“21 YILDA ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK TARİHİ NİTELİKTE PEK ÇOK ADIM ATTIK”

“Her Türk asker doğar ve bundan da gurur duyar. Kahraman ordumuz peygamber ocağıdır. Güçlü bir orduya sahip olmadan güçlü bir Türkiye’nin olamayacağını yaşadığımız acı tecrübelerden çok iyi biliyoruz. TSK’nın caydırıcılığının artması ülkemiz için tercihten öte bir zorunluluk teşkil ediyor. Bu anlayışla son 21 yılda ordumuzun gücüne güç katacak tarihi nitelikte pek çok adım attık.”

“2023 BİTMEDEN UÇAĞIMIZIN HAVALANDIĞINI GÖRECEĞİZ”

“Savunma ihracatımızda Atak'tan Aksungur'a, TGC Anadolu'dan Milgem'e savunma sanayinde asırlık başarılarımızla ülkemizi askeri imkan ve yetenekler bakımından en üst lige çıkardık. Teknofest Ankara'da İHA ve SİHA'ların bulunduğu pek çok ürünümüz sergileniyor. Gençlerimizi Teknofest Ankara'yı ziyaret ederek savunma sanayimizi görmeye davet ediyorum. 2023 bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz. İnşallah yakında olmadık bahane sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.

Çok sık saldırıya uğrayan üst bölgelerindeki karakollarımız yerine her türlü silah ve koruma kalkanıyla donatılmış kalekollar inşa ettik. Suriye’de terörden arındırılmış güvenli bölgeler sayesinde bir taraftan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine ortam hazırlarken diğer taraftan da sınır hattındaki illerimizin güvenliğini sağlıyoruz.

Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir, olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının da tepesine biniyoruz, bineceğiz. Milletimizin huzuruna kastetmenin bir bedeli vardır. Çetesinden zehir tacirlerine, mafya bozuntularından suç örgütlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız. Ne oy uğruna bölücü şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların ne de marjinal yapılarla işbirliği yapanların, bunların hiçbiri bizi vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini temin etmekten alıkoyamaz.”