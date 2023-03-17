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Erdoğan Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza ya, imzayı değiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 19:16
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Erdoğan Bakan Muş'un imzasını beğenmedi

Erdoğan Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza ya, imzayı değiştir
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Burada yer alan görüntüde Erdoğan'ın yanında bulunan Bakan Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

İşte Bakan Muş'un imzası:

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