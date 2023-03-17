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Şanlıurfa’daki ölüm kavşağı TGRT'yi isyan ettirdi. Göle dönen kavşakta insanlar can verdi

Erdoğan’ın Şanlıurfa’da aylar önce açtığı Abide Köprülü Kavşağı’nı sel bastı, 8 vatandaş hayatını kaybetti. TRGT sunucusu canlı yayında isyan etti.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:15
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Şanlıurfa’daki ölüm kavşağı TGRT'yi bile isyan ettirdi. Erdoğan açmıştı

Şanlıurfa’daki ölüm kavşağı TGRT'yi isyan ettirdi. Göle dönen kavşakta insanlar can verdi
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Güneydoğu Anadolu’da deprem felaketlerinin ardından deprem bölgesi Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel meydana geldi.

Sel felaketinde an itibariyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın methiyeler düzerek açtığı Abide Köprülü Kavşağı'nda can pazarı yaşandı. Köprülü kavşağın altında yer alan altgeçidin ağzına kadar balçıkla kaplandığını belirtilirken Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Kavşakta en az 8 kişi öldü.

Arama kurtarma ekipleri selin ardından oluşan yığının altında demir sopalarla ceset aradı. 2023’te yaşanan bu manzara vatandaşları isyan ettirdi.

TGRT SUNUCUSU İSYAN ETTİ

Bir isyan da TGRT Haber sunucusundan geldi. Sunucu Tuna Öztuç kavşaktaki felaketin ardından bakanların soru almamasına tepki gösterdi.

Öztunç, “Üç bakan gazetecilerden de soru almadı. Eğer soru alsalardı içlerinden bir meslektaşımız şu soruyu soracaktı herhalde, ‘şu alt geçit var ya alt geçit can pazarının yaşandığı; aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Nasıl su bastı acaba?’ diye soramadı. Herhalde sorardı diye düşünüyoruz gazeteciler olarak” dedi.

3 AY ÖNCE ERDOĞAN AÇTI

Öztunç, ardından sorumlular hakkında soruşturma çağrısında da bulundu. Öztunç kavşak için ‘nefes aldıracak’ denildiğini de hatırlatarak, “Bu inşaatı yapılırken bunun mühendisi bunun tasarımcısı bunu düşünmedi mi? O giderler doğru yapılmadı mı? Ne oldu da bu korkunç manzara yaşandı. Üç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı açılışı. Sanırım bu sel felaketi yaraları sarıldığında ülkenin müfettişleri bunu da soruşturacaktır” dedi.

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