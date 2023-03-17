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Son Dakika. Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize. Erdoğan açıkladı

Son Dakika... Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:34
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Erdoğan açıkladı. Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize.

Son Dakika. Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize. Erdoğan açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda törenle karşıladı.

Baş başa görüşen Erdoğan ve Niinistö, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan  "TBMM’de Finlandiya’nın onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Finlandiya’nın, Türkiye’nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz.Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanısıra Türkiye-AB ilişkileri dahil, güncel, bölgesel, küresel meseleleri de ele aldık.

Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz. Kıymetli dostumla Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Savaşın diplomatik yollardan sona erdirme çalışmalarımızı anlattım.

Taraflarca akdedilen ve küresel gıda güvenliği bakımından hayati önemi olan Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın etkin şekilde uygulanmasına dair gözlemlerimi, tespitlerimi aktardım.

Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye NATO’nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor.

“ONAY SÜRECİNİ BAŞLATMAYA KARAR VERDİK”

Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya’nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılımını Meclis’te onay sürecini başlatmaya karar verdik.

Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususu ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç’in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

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