Erdoğan, Kürt Başbakan’ı Saray’da ağırladı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığının, görüşmeden tek kare fotoğrafın da yer aldığı sosyal medya paylaşımında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti” ifadelerine yer verildi.
Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği kaydedildi.
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