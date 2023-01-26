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Erdoğan, Kürt Başbakan’ı Saray’da ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Ankara’da gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:20
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Erdoğan, Barzani'yi Saray’da ağırladı

Erdoğan, Kürt Başbakan’ı Saray’da ağırladı
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığının, görüşmeden tek kare fotoğrafın da yer aldığı sosyal medya paylaşımında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti” ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği kaydedildi.

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Ülkücü
26.01.2023 17:36
Hdp bizimle olsun demek icin görüsmüstur kesin.  
 
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