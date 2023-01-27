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Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yarın Bilecik'te ziyaretlerde bulunacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Yarın birileri de buraya gelecek. Onlara sormak lazım ya, siz ne yaptınız?" dedi...

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 19:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik'te Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında yarın Bilecik'te ziyaretlerde bulunacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem  İmamoğlu'nu da hedef aldı.

Erdoğan, "Yarın birileri de buralara gelecek, onlara sormak lazım ya, siz ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU YARIN BİLECİK'TE

Geçen hafta sonu Kastamonu'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Ocak’ta temel atma töreni ve proje tanıtımı için Bilecik'i ziyaret edecek.

Bilecik’teki temasları kapsamında aynı gün saat 13.30’da Bozüyük’teki Kurtuluş Savaşı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası'nın temel atma törenine katılacak olan İmamoğlu, daha sonra İsmet İnönü Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunacak.

Program kapsamında Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu da ziyaret edecek olan İmamoğlu, Bozüyük'te halkla bir araya gelecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Bilecik, kutlu yürüyüş sancağının 7 asır önce bu topraklarda en yükseğe dikilişinin sembolüdür. Biz millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyamıza sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin sömürü düzeninin aksine bizim hayallerimizin istikameti hep barışa ve hakkaniyete dönüktür.

Her kim bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır. Biz hiçbir zaman sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdinin vaktini hamasetle heba etmedik. Çıktığımız eser ve hizmet yolculuğunda medeniyet ve tarih mirasımızı, bize ışık tutan rehber olarak gördük.

"ONLARA SORMAK LAZIM, SİZ NE YAPTINIZ?"

Yarın birileri de buralara gelecek, onlara sormak lazım ya, siz ne yaptınız? Bugün açılışını yaptığımız yerlerle birlikte artık Bilecik'te doğalgaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı. Bir avantajınız da var, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bilecikli olunca, görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, Bilecik'e hizmetlerimiz saymakla bitmiyor.

Buraya gelmeden önce bir açılış yaptım. İlk altın dökümünü gerçekleştirdiğimiz altın madeni ocağı burada. İlk etapta 70 milyon dolarlık bir yatırımla işletmeye açtığımız bu tesisin toplam yatırım tutarı 500 milyon doları bulacak. Doğalgaz ve petrolde nasıl tarihi adımlar attıysak altın üretiminde de kısa sürede önemli ilerlemeler sağlayacağız. Bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor, 'Yeter söz milletindir'. Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci."

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Bilecikli metin
27.01.2023 20:58
Son on yıldır bilecige hangi fabrikayı açtınız. Biz Bilecik gençleri gurbette iş ariyoruz. Hadi git şuradan AKP. Tarımı bitirdiniz babam borca battı.Bankaya çalışıyor.Calistikca batıyor.  
 
Suat kov
27.01.2023 20:30
Ülke senin mi sadece yönet diye de seni seçtik al tapusunu sat diye değil. Kim isterse ülkeyi gezer  
 
Sezer Anlar
27.01.2023 20:29
Nasıl yani gidemez mi senden izin mi alacak? Anlamadım ülke senin mi? Yoksa birilerine işaret mi veriyorsun? Çubuk ta Kılıçdaroğlu na yaptırdığın gibi  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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