Erdoğan Barzani'yi böyle karşılamıştı. Unutulmayan fotoğraf

Cumhur İttifakı’na HÜDA PAR’ı katan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’ın kuzeyindeki Peşmerge lideri Mesut Barzani’yi karşıladığı anlar yeniden gündem oldu.

Erdoğan, sözde çözüm süreci zamanında Diyarbakır’da bir Nevruz kutlamasında Barzani ile birlikte miting alanına gelmişti. Erdoğan ve Barzani otobüsten çevrede toplananları selamlamıştı.

Büyük skandallara sahne olan sözde çözüm süreci, Habur’da PKK’lı teröristlerin karşılanması ve İbrahim Tatlıses ile Şivan Perver’in Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında birlikte şarkı söylemesi ile hafızalara yer aldı.