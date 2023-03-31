Erdoğan Yunan Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Kutlama mesajı Atina'da bayram sevinci yarattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 25 Mart Yunan milli bayramı nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e gönderdiği kutlama mektubu, Türk-Yunan ilişkilerinde değişen ortamın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Yunanların, 1821’de Osmanlı’ya karşı isyan başlatmalarını simgeleyen 25 Mart milli bayramı için ABD Başkanı Joe Biden dahil pek çok yabancı lider kutlama mesajları göndermelerine rağmen, Atina’da en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da mevkidaşı Nikos Dendias’a yazdıkları mektuplar konuşuldu.

‘BÜYÜK SÜRPRİZ’

Yunan televizyonları Haber bültenlerinde, milli bayram nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenlerinin hemen ardından “şaşırtıcı gelişme”, “büyük sürpriz” ve “Türkiye’den dostluk taarruzu” diyerek, Erdoğan ve Çavuşoğlu’nun mektuplarına geniş yer verdiler.

Haber siteleri de bu mektupları manşetlerine taşıdı. Haber sitelerinden Proto Thema, “Eşi görülmemiş bir gelişme. Türk siyasetçilerin tutumu etkileyici. Buzlar eriyor” ifadesini kullandı.

Skai, “Türk siyasi yönetiminin, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesini başlatmasının yıldönümündeki tavırları, köklü bir değişikliği gösteriyor” dedi.

Alpha ise “Erdoğan’dan samimi mektup” yorumunu yaptı.

ÇAVUŞOĞLU DA YAZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama mektubunda Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Ortak çabalarla Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Sevgili Nikos” diye başlayan mektubunda, “İki ülke arasındaki iyi komşuluk bağlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyorum. İlişkilerimizdeki mevcut olumlu gidişata daha fazla katkı sağlamaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

MORA İSYANI VE TÜRK KATLİAMI

Yunanların Osmanlı egemenliği ve isyan bölgelerindeki Müslüman halka karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arası süren ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan bağımsızlık savaşı ve etnik temizliktir. 1832 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Yunanistan'ın bağımsız bir ülke olarak tanınmasıyla sonuçlanmış bağımsızlık sürecidir.

Olayların başlamasından önce,1828'de yapılan nüfus tahminlerine göre, Mora ve Orta Yunanistan'da 63.615'i Türk olmak üzere toplam 938.765 insan yaşamaktaydı. 1821 yazına gelindiğinde Türklerin tamamı öldürülmüş veya yaşadıkları topraklardan kaçmak zorunda bırakılmışlardı. Yunan halkı neredeyse Türklerden kalan bütün dükkân ve özel mülkleri yağmalamıştı. 1828 yılında bu yağmalamalar sebebiyle eski Türk mülklerinin sayısı da sayıldı ancak sayılar hiçbir zaman resmi olarak yayınlanmadı.

Bu nedenle mevcut veriler İçişleri Bakanlığı'nın 1867 tarihli ve daire başkanı Mansola tarafından imzalanan resmi baskısında ve ayrıca Vali Kapodistrias'ın ölmeden önce buna atıfta bulunan yazılı tebligatlarıyla sınırlıdır.