4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:50
Takip Et

Yunanistan'da emeklilerden zam eylemi

Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
+
Aa
-

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı önünde bir araya gelen emekliler, Başbakanlık binasına kadar yürüdü.

Emekliler, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere son yıllardaki hayat pahalılığına dikkati çekti.

Maaşlarında artış talep eden emekliler, Yunanistan'da 2009'da başlayan ekonomik kriz öncesi uygulanan yılda iki maaş prim uygulamasının da geri getirilmesini istedi.

OTOBÜS VE TROLEYBÜS ÇALIŞANLARI DA İŞ BIRAKTI

Atina'da otobüs ve troleybüs çalışanları, 28 Şubat gecesi Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasının ardından tüm ulaşım kollarında güvenlik önlemlerinin alınması ve ulaşımda kullanılan araçların değiştirilmesi talebiyle bugün belli saatlerde iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.

Otobüs ve troleybüsler vardiya başlangıcından saat 09.00'a kadar çalışmadı. Saat 21.00'den itibaren de tüm seferlerin durdurulacağı bildirildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
2
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
3
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
4
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
6
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
7
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.