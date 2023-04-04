Yunan Bakan ile görüşen Akar'dan açıklama. Bizim sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos deprem bölgesinde incelemeler yapmak üzere bir araya geldi. Hulusi Akar ve Nikolaos Panagiotopoulos, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde birlikte basın toplantısı düzenleyerek Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iki ülkenin yardımlaşması hakkında açıklamalar yaptı.

YUNAN BAKAN DAYANIŞMA RUHUNU VURGULADI

Dünyanın son dönemde güvenlik anlamında yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ve iklim değişikliğiyle ortaya çıkan ve hızlı şekilde artan doğal afetlerin güvenlik anlamında yeni bir meydan okuma anlamına geldiğini vurgulayan Panagiotopoulos, "Bizler ülkeler olarak bu yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edebileceğimizi konuşmak durumundayız." dedi.

Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'nin uluslararası yardımla ilgili talebi çerçevesinde Avrupa Yardım Mekanizmasının harekete geçmesiyle ilgili üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Yunan bakan, Hulusi Akar'ın ziyaret önerisini "dayanışma ruhu" çerçevesinde kabul ettiğini ve depremin neden olduğu yaraların sarılmasıyla ilgili harcanan çabaların boyutlarını görme fırsatı bulduğunu söyledi.

MİÇOTAKİS'TEN DESTEK MESAJI

Panagiotopoulos, "Ben Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis’in sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisi Türkiye’ye bu zor günlerin aşılmasında Yunanistan olarak ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

Panagiotopoulos, ziyaret vesilesiyle sembolik bir mesaj da vermek istediğini kaydederek şöyle konuştu:

"Benzer trajediler, bize doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, problemlerin ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Başka bir açıdan da baktığımızda bu trajedilerin ve afetlerin aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz."

İmkanlar dahilinde iki ülke arasındaki istikrar, dayanışma ve işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan Panagiotopoulos, "Sayın Bakan (Akar) bu son derece zor koşullarda göstermiş olduğunuz sıcak ilgi, yakın misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu tür felaketler hiç kimsenin hoşuna gitmez, hiç kimse bu tür felaketler sonrası mutlu olmaz. Ancak biz yine de bu felaketin bir son olmasını diliyor ve bu felaketin ülkelerimiz arasındaki istikrar ve işbirliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HULUSİ AKAR: TEMENNİMİZ BU HAVANIN DEVAM ETMESİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'nin iki yakasındaki komşu ülkeler olarak Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarının da dostluğunun da çok boyutlu olduğunu belirterek, "Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması." dedi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın ilk arayan, ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğunu dile getiren Akar, bu çerçevede Yunanistan'ın gerek arama kurtarma gerek insani yardım konusunda deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"SORUNLARIMIZ DA DOSTLUĞUMUZ DA ÇOK BOYUTLU"

Akar, "Dostum, mevkidaşım, Sayın Bakan'a gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 28 Şubat'ta meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlere de taziyelerimi sunuyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yunanistan'la ilişkilerin her zaman iyi olması için karşılıklı gayretlerin sürdürüldüğünü belirten Akar, şunları kaydetti:

"Tabii ki bazı sorunlarımız var, bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak, iki medeni ülke olarak; iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun olarak, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyor, bunun taraflar için de yararlı olacağına bütün kalbimle inanıyorum.

Ege'nin iki yakasındaki komşu ülke olarak bizim sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu, yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir işbirliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların rahat ve güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemiz, arzumuz, isteğimizdir. Bu önemli ve anlamlı ziyaretten dolayı, bu sıkıntılı günlerde bize gösterdikleri nezaketten dolayı mevkidaşım, değerli dostum Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'a deprem sonrasında bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."