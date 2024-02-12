Erdoğan burnunu silmek için durunca yürüyen merdivenlerden geri indiler. İlginç görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve doktorlar hep birlikte yürürlerken arkadan yürüyen Erdoğan burnunu silmek için bir anda duraksadı. Erdoğan’ın durduğunu yürüyen merdivenlerde fark eden Bakan Fahrettin Koca ve doktorlar yukarı yönlü giden yürüyen merdivenlerden aşağıya doğru yürümeye başladı.

Doktorlar yürüyen merdivenlerden geri geri inerken son anda duran Fahrettin koca bir anlık düşme tehlikesi geçirse de durumu toparladı.

Erdoğan burnunu sildiği mendili yanındaki korumasına verip yeni mendili aldıktan sonra Fahrettin Koca’nın yanına gelip ortaya çıkan ilginç görüntü karşısında şaşkınlığını Fahrettin Koca ile paylaştı.

Yayılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.