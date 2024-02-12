Erdoğan burnunu silmek için durunca yürüyen merdivenlerden geri indiler. İlginç görüntüler

Abdullah İstenci
Erdoğan burnunu silmek için durunca yürüyen merdivenlerden geri indiler. İlginç görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Fahrettin Koca ile beraber yürürlerken Erdoğan bir anda burnunu silmek için durdu. Erdoğan durunca Bakan Koca ve doktorlar bir anda yürüyen merdivenlerden geri inmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve doktorlar hep birlikte yürürlerken arkadan yürüyen Erdoğan burnunu silmek için bir anda duraksadı. Erdoğan’ın durduğunu yürüyen merdivenlerde fark eden Bakan Fahrettin Koca ve doktorlar yukarı yönlü giden yürüyen merdivenlerden aşağıya doğru yürümeye başladı.

Doktorlar yürüyen merdivenlerden geri geri inerken son anda duran Fahrettin koca bir anlık düşme tehlikesi geçirse de durumu toparladı.

Erdoğan burnunu sildiği mendili yanındaki korumasına verip yeni mendili aldıktan sonra Fahrettin Koca’nın yanına gelip ortaya çıkan ilginç görüntü karşısında şaşkınlığını Fahrettin Koca ile paylaştı.

Yayılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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