Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Sınır ötesi operasyon için yaz aylarını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni yılın ikinci kabine toplantısını yine yoğun bir gündemle az önce gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, yapılan toplantıda ekonomi, eğitim ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu ele aldıklarını, deprem bölgesindeki çalışmaların kabine gündeminin en önemli başlığı olduğunu ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdiklerini söyledi.

"BU SENE YAZ AYLARINDA PENÇE HAREKÂTI BÖLGESİNDEKİ TAHKİMATIMIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan,"Türkiye, uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekâtı bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI 87 MİLYON KİŞİYİ BULDU"

Dünya genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini aktaran Erdoğan, "Turizm'de 2023 senesi tarihin en iyi senesi oldu. Turizm gelirimiz yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 87 milyon kişiyi buldu. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI 0,1 PUAN DÜŞÜŞLE YÜZDE 8,8 GERİLEDİ"

Türkiye'nin ihracatta yakaladı ivmeyi ocak ayında da sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, ocak ayı ihracat tutarının 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. İstihdam da olumlu hava devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ ASTRONUMUZ DA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YENİ DENEYLER YAPMAK ÜZERE UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

Milli Uzay programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Alper Gezeravcı görevini tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronumuz da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde uzay çalışmalarında ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. İş yapmak, proje üretmek, vizyon ortaya koymak yerine eser ve hizmetlere kulp takan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik" ifadelerini kullandı.

F-16 SATIN ALMA SÜRECİ

Erdoğan konuşmasının devamında ABD'den F-16 satın alma sürecine de değindi.

Erdoğan, "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk savunma sanayii artık daha hızlı yol alacaktır" ifadelerini kullandı.

"AFRİKA İLE İLİŞKİLERİMİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRDİK"

Erdoğan, "İtalya Başbakanı sayın Meloni'yi kabul ederek AB üyelik sürecimiz, ticaret ve yatırım konularını ele aldık. Nijerya Başbakanı ve heyetinin ülkemizi ziyareti Afrika ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemize vesile oldu" ifadelerini kullandı.

"DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

"Geçen sene 6 Şubat'ta sadece milletimizin değil insanlık tarihinin de en yıkıcı ve acı afetlerinden birini yaşadık" diyen Erdoğan, yaşanan depremin 11 ili ve 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini, Depremin birinci yıl dönümünde inşası tamamlanan konutların teslimatını yapmak üzere bölgede olduklarını, depremden zarar gören tüm il ve ilçelerimizde yeniden inşa çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

"2 AY İÇİNDE DEPREM BÖLGESİ GENELİNDE 75 BİN KONUTUN TESLİMİNİ YAPACAĞIZ"

Erdoğan depremde hasar gören konutların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Konut ve köy evi sayısı 31 binin üzerindedir. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmektir. Deprem bölgesinde istihdamı canlandıracak şehirlerimizin ekonomisine güç katacak teknolojileri devreye alıyoruz. Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız. 14-28 Mayıs seçim döneminde milletimize tahahhüt ettiğimiz Aile ve Gençlik fonuyla ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanıyor. Deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları almaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan,"Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesi olduğu gibi milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“34 KİLOMETRENİN ÜZERİNDEKİ UZUNLUĞA VE 18 İSTASYONA SAHİP RAYLI SİSTEMİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Siyaset kulvarında partisinin ve Cumhur İttifakı’nın adaylarının tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, “İzmir'de şehir hastanemizi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Gayrettepe-Kağıthane hattını 29 Ocak'ta hizmete aldık. İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağladık. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem uzunluğu 338,5 kilometreye çıkmıştır. Şu an toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. Ulaştıran İstanbul parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. 4 ayrı proje kapsamında 34 kilometrenin üzerindeki uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

"HİTLER ÖZENTİSİ NETANYAHU HÜKÜMETİ HER GÜN YENİ BİR KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞIYOR"

Bu akşam Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye hareket edeceklerini belirten Erdoğan, bu yılki zirvede zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceklerini, emirliklerinin ardından Kahire'ye geçeceklerini Ülkeler arası pek çok konuyu istişare edeceklerini belirtti.

Erdoğan, "Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu hükümeti her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu sabah güvenli bölge olarak ilan ettikleri Refah'a saldırdılar. Doğrudan sivilleri hedef aldıkları saldırılarda yüzden fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak Netanyahu'nun katliamına göz yumuyorlar. İslam dünyasının da maalesef yetersiz kaldığını görüyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz buna bakacağız. Türkiye olarak akan kanın durması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.