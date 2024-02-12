Erdoğan: CHP'li belediyeler oy veren ayrımı yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan: CHP'li belediyeler oy veren ayrımı yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" tehdidinden 5 gün önce vatandaşı oy ile tehdit edenlerin CHP'liler olduğunu söylediği video sosyal medyada gündem oldu.

3 Şubat tarihinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri anmak amacıyla Hatay'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları oy ile tehdit ettiği sözler sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu olan konuşmasında Erdoğan vatandaşlara "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay'a bakın, garip kaldı." ifadelerini kullanmış ve yerel seçimler için depremzedeleri üstü kapalı tehdit etmişti.

5 GÜN ÖNCE CHP'NİN OY AYRIMI YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Bu görüntülerin 5 gün öncesinde ise yine Erdoğan'ın Tekirdağ'daki bir mitingindeki konuşması sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Erdoğan bu konuşmasında ise oy ile tehdidi CHP'lilerin yapacağını, AKP kanadının vatandaşı veya depremzedeleri oy ile tehdit etmeyeceğini söylediği görüldü.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizde CHPli Belediye Başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz."

Bu video arasında yalnızca 5 gün olduğu detayı dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncu Levent Üzümcü de bu durumu eleştirerek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın olduğunun ve belamızı verdiğinin en büyük kanıtı budur."

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