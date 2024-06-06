Erdoğan'ın Özgür Özel'e yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın Özgür Özel'e yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne gidecek.

Ankara'da AKP toplantısında konuşan Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edeceğini söylemişti. Erdoğan, görüşmenin 9 Haziran'dan sonra yapılacağını açıklamıştı.

Daha sonra Erdoğan yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı'ndan önce iade-i ziyarette bulunacağım" demişti.

Özgür Özel ise bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ı 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Ayrıca Özel açıklamasında, "Oturma düzeni siyasi parti düzeninde olacak." dedi.

8 YIL SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirilmişti.

Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da başlamıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.

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