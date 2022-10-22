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Tolga ŞAHİN
Tolga ŞAHİN

Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı

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22 Ekim 2022 Cumartesi

Hangi kanalı açsak hangi gazeteyi elimize alsak hep aynı tartışma:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabilecek mi, olamayacak mı?

Ben de bu konuyu merak ettim ve 2018 yılında yapılan Anayasa değişikliğini açtım ve okudum.

Televizyonlarda Anayasa Profesörleri tarafından dile getirilen meclisin erken seçim kararı alması gerekliliği maddesine denk geldim.

Evet, Anayasada 2018 yılında yapılan değişikliğe göre şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesinin tek şartı meclisin erken seçim kararı alması.

116.maddeye göre Erdoğan, erken seçim kararını kendisi alırsa tekrar aday olamıyor.

Ancak meclis tarafından bir erken seçim kararı alınması durumunda Erdoğan tekrar aday olabiliyor.

Buraya kadar olan kısmı, televizyonda izlediğiniz tartışma programlarından, gazetelerde okuduğunuz haberlerden siz de biliyorsunuz zaten…

Herkesin gözden kaçırdığı bir madde var oysaki…

Asıl olay ise Anayasanın 106.maddesinde yatıyor…

Aynen şu ifadeler kullanılıyor bu maddede:

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir.

Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder.

Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

İşte herkesin özellikle de AKP yöneticilerinin gözden kaçırdıkları madde bu.

Şu an mecliste çoğunluğu sağlayamayan AKP’nin son şansıydı bu madde oysaki…

2018 yılında çok kurnazca hazırlanan bu maddeyi AKP’li yöneticiler nasıl gözden kaçırdı doğrusu şaşırmamak elde değil?

Bu maddede özetle şu deniliyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere 1 yıldan fazla kalması durumunda istifa etseydi eğer, meclis seçimlerine kadar görevine devam edecek ve bu süre dönemden sayılmayacaktı. Yani Erdoğan tekrar aday olabilecekti.

Acaba dedim ben mi yanlış yorumluyorum maddeyi, açtım bir anayasa hukukçusuna telefonu ve sordum.

Hocam dedim durum bu bu, siz bu maddeyi nasıl yorumluyorsunuz?

Hocanın cevabı şu oldu:

Evet bu maddeyi ben de sizin yorumladığınız gibi okudum.

Kısaca söylemek gerekirse Erdoğan treni kaçırdı.

Tek umut muhalefetin erken seçim kararını desteklemesine kaldı…

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