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Davos'tan Ali Babacan'a davet! Erdoğan ‘daha da gelmem’ demişti

29 Ocak 2009’da İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen zirvede Başbakan Erdoğan, hemen yanında oturan İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’i dinlemiş ve Gazze saldırılarını savunan sözleri üzerine ‘’One minute” diyerek tepki göstermişti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:53
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Erdoğan ‘daha da gelmem’ demişti. Davos'tan Ali Babacan'a davet

Davos'tan Ali Babacan'a davet! Erdoğan ‘daha da gelmem’ demişti
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‘’Sesinin bu kadar yüksek çıkması suçluluk psikolojisinden. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Benim için bundan böyle Davos bitmiştir. Daha da Davos'a gelmem” diyerek toplantıyı terk etmişti.

Davos Zirvesi olarak da bilinen ‘Dünya Ekonomik Forumu’ yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak’ta düzenlenecek. Foruma, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da davet edildiği bildirildi.

Her yıl siyaset, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen ‘Dünya Ekonomik Forumu’ yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Korona virüs salgını nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenecek toplantılarda ekonomiden bilim ve teknolojiye, uluslararası ilişkilerden sanata kadar çeşitli konular ele alınması bekleniyor.

ANKA’nın haberine göre; DEVA Partisi’nden edinilen bilgiye göre Davos Zirvesi’ne Genel Başkan Ali Babacan da davet edildi.

Babacan’ın katılım durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

ERDOĞAN ‘DAHA DA GELMEM’ DEMİŞTİ

2009 yılında düzenlenen zirvede dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen yanında oturan İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’i dinlemiş ve Gazze saldırılarını savunan sözleri üzerine ‘’One minute” diyerek tepki göstermişti.

‘’Sesinin bu kadar yüksek çıkması suçluluk psikolojisinden. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Benim için bundan böyle Davos bitmiştir. Daha da Davos'a gelmem” diyerek toplantıyı terk etmişti.

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1950
13.01.2023 00:01
Ekonominin kitabını yazan birinin orada işi olmaz, gerçi kitap daha basılmadı, abd de olsa bu kitaptan milyonlarca dolar kazanılır, gerçi biz para dilensek de, zengin ülkeyiz, o paray ihtiyaç duymuyor  
 
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