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Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı

Depremzedelerin nasıl oy kullanacağı gündemdeyken kulislerden sızan bilgiye göre, Erdoğan “depremzede sandığı” formülüne karşı çıktı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 08:27
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Erdoğan depremzede sandığı formülüne karşı çıktı. Kulislerden sızdı

Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
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Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından gözler 2023 seçimlerine çevrildi. Deprem bölgesindeki vatandaşların nasıl oy kullanacağı tartışma konusu.

AKP’de seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin çalışmalar yürüten bazı kurmaylar söz konusu formüllere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, illerinden zorunlu olarak göç eden depremzedeler için Türkiye’nin diğer illerinde kurulması düşünülen “depremzede sandığı” formülü ortaya atıldı. Ancak AKP’deki bazı hukukçular ve Erdoğan karşı çıktı.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI

Hukukçular “böylesi bir durumun diğer yasalara ve anayasaya aykırı bir durum oluşturabileceğini” anlattı. Sunumların ardından Erdoğan’ın, “yasaya aykırılık oluşturacak bir düzenlemeden yana olmadığını” belirterek, “her ilde bir sandık formülünden vazgeçilmesini istediği” ileri sürülüyor.

AKP’li kurmaylar, “Diğer illere göç eden depremzedelerin milletvekilliği seçimlerinde oy kullanamayacağına” yönelik bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Kurmaylar, şu bilgiyi paylaşıyor:

“Bu durum anayasaya aykırılık içerir ve seçimlerin iptali gibi sonuçlar doğurur. Sonuçta her ile sandık formülü yerine, iller bazında sandıkların kurulmasından yana ağırlıklı bir görüş hâkim. Büyük olasılıkla YSK daha önceden olduğu gibi her ilde, o ilin seçmenine göre sandık kuracak. Oylar, o ilin milletvekilleri arasında D’Hondt sistemine göre sayılacak ve partilere yazılacak. Deprem bölgelerindeki milletvekili sayılarında da bir değişiklik olmayacak.”

SEÇİM TARİHİ

Öte yandan seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği ilgili net bir bilgi yok. Bloomberg'e konuşan kaynaklar seçimlerin 14 Mayıs'ta düzenleneceğini söylerken, İngiltere merkezli Reuters, seçimin 18 Haziran'da yapılması görüşünün öne çıktığını bildirdi.

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