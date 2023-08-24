Erdoğan emekli maaşı zammı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda “Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız” diyerek emekli maaşı zammı için tarih verdi.

KAYNAK: AA
Erdoğan emekli maaşı zammı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda emekli maaşlarına ilişkin konuştu.

Emekli zammıyla ilgili mesaj veren Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız.” dedi.

Kira fiyatlarındaki fahiş artışlara da değinen Erdoğan, "Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacaktır. Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"ADIMLARI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ"

"Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacaktır. Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır.

"ADIMLARI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ"

Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız, bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. "

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