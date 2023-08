Erdoğan'dan yerel seçim mesajı. İstanbul, Ankara, İzmir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AKP'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Konuşmasında bir çok başlığa değinen Erdoğan’ın verdiği kritik mesajlardan bir ise yerel seçimlere dönük oldu. Yaklaşık 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için İstanbul, Ankara ve İzmir’i işaret eden Erdoğan, “Yerel seçimlerde de millet geleceğine el” koyacaktır ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlerde zafere koşmaya var mıyız? Çok çalışacağız. İşte İstanbul ve Ankara'nın hali ortada, İzmir'i konuşmaya gerek yok. Buraları yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Yerel seçimlerde de millet geleceğine el koyacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"AK Parti olarak bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda 1 km taşı da bugün geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos 2001 yılında doğan AK Parti, bu sene 22'nci yaşını kutluyor. Şu anda bu salonda bulunan siz kardeşlerimiz başta olmak üzere Türkiye ve Türk milletine hizmet eden dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"MİLLETİMİZE EFENDİ DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Biz 22 yıl öncesinden bahsettiğimizde gençlerimizin çoğu zihinlerinde eski Türkiye'yi canlandıramıyor. AK Parti, umutsuzluğun ve belirsizliğin karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye güneş gibi doğmuştur. Milletimiz bize ve partimize güven duymuştur. AK Parti ile birlikte siyaset tabi rotasını bulmuş, merkezinde demokrasinin, özgürlüğün olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hak ve hürriyetler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek sizlerle beraber biz yükselttik.

Her çeşidinden terör saldırılarından ekonomik saldırılara kadar bir siyasi hareketin asırlar boyu karşılaşmayacağı şeyleri 22 yılda gördük. Milletimize olan borcu daha fazla koşarak daha fazla hizmet ederek ödedik.

"BİZDEN ÖNCE YAPILANLARIN KAT BE KAT FAZLASINI YAPTIK"

Türkiye'nin 81 ilinin tamamını eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ekonomide hayatın her alanında bizden önce yapılanların kat be kat fazlasını yaptık. Başta savunma sanayi olmak üzere yerli üretimi her alanda gerçekleştiren kadro buradadır.

AK Parti olarak Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdik. Karşılaştığımız engellemelere rağmen sayısız reforma yol açtık. Demokrasimizin standardını yükselttik, vesayeti gerilettik.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Her şeyi değiştirdik ama ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminden kurtaramadık. Her defasında milletten okkalı bire tokat yediler. Milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimi kaybederek ödediler. Onca hezimete rağmen bir kez olsun hatalarından ders almadılar. Dün vatandaşı gerici olarak aşağılıyorlardı, bugün de kırsal kesim diyorlar. Nereye dayanıyorlar Kandil'e. Kandil'den gelecek destekle seçimi kazanacaklarını zannediyorlardı. 14'ünde oldu mu, 28'inde oldu mu, olmadı. Her seçim sonrasında sandık ve milli irade nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. CHP'nin faşist kodları halen değişmiyor. Bu zat girdiği 13 seçimin 13'ünü de kaybetti. İstifa edeceğini söyledi ama onurlu bir şekilde geri çekilmeyi bilmedi. Daha 3 ay önceki seçimlerdeki ağır hezimete rağmen halen milletten özür dilemiyor. Kapalı kapılar ardında kimlere ne söz verdiğini açıklamıyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Buradan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş vatandaşlarıma şu çağrıyı yapmak istiyorum; AK Parti bir Türkiye partisidir, 85 milyonun partisidir. Bizim nazarımızda her insan bir cihandır. Hangi kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun her insanımız değerlidir. Kalbi Türkiye için atan herkese kalbimiz de kapımız da açıktır.

Hayat tarzı denilerek size korku salanlara karşı hep birlikte ders verelim. Gelin bizlerle, milleti kandırmaktan utanmayanları siyasette tutmayalım. Siyaset bunlardan çok çekti.

Rekorlar gibi hedeflerimizi de büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılını inşa etmede kararlıyız. İktidarda geçen 21 yılımızda bunun altyapısını kurduk, temellerini çok güçlü şekilde attık.

Polemik yapmayacağız, bahane aramayacağız, önümüzde çıkan engellere aldırmayacağız, kibri ve böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Vatandaşa tepeden bakanlardan asla olmayacağız. Milletimizin bize olan güveninin sarsılmasına asla izin vermeyeceğiz.

YEREL SEÇİM MESAJI

7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlerde zafere koşmaya var mıyız? Çok çalışacağız. İşte İstanbul ve Ankara'nın hali ortada, İzmir'i konuşmaya gerek yok. Buraları yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Yerel seçimlerde de millet geleceğine el koyacaktır."