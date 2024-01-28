Erdoğan Eskişehir adaylarını açıkladı. 3 MHP'ye 1 BBP'ye

Kaynak: Birgün
Erdoğan Eskişehir adaylarını açıkladı. 3 MHP'ye 1 BBP'ye
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir ilçe adaylarını açıkladı. Açıklamasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, 3 ilçeyi MHP’ye bir ilçeyi ise BBP’ye bıraktı.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda aday tanıtım toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, toplantıda muhalefet partilerini de hedef almayı unutmadı. CHP’ye eleştiri yapan Erdoğan, "CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok" şeklinde konuştu.

AKP, Eskişehir'de bir ilçeyi Büyük Birlik Partisi'ne, bir ilçeyi ise Yeniden Refah Partisi'ne bıraktı. Üç ilçe ise MHP’ye bırakıldı.

Açıklanan adaylarla birlikte Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere toplamda 10 yerde AKP’nin adayları yarışacak.

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan sonuç için Eskişehir’e minnetlerini ifade eden Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum. Biz milletimize aşığız, biz ülkemize hizmet etmeye meftunuz.

Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi, bütün otobanlar nasıl inşa edildi.

Geçtiğimiz 14-28 Mayıs tarihlerinde vermiş olduğunuz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizle omuz omuza vererek, Türkiye'nin istikbali üzerine oynanan tüm oyunları bozduk.”

Toplantıda açıklanan ilçeler şu şekilde:

Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova: Vahit Kara

Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)

Günyüzü: Hidayet Özen (BBP)

Han: Bekir Belceli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarel

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden

Sivrihisar: Hüseyin İlhan

Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü

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