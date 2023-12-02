Erdoğan Fatih Terim Fonu’nda masaya yumruğunu vurdu. İlk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Arda Turan gibi çok sayıda ünlü futbolcunun da yer aldığı Fatih Terim Fonu dolandırıcılığı hakkında sorulara yanıt verdi.

KİM HUKUKSUZLUK YAPTIYSA CEZASINI ÇEKER

İlk kez açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker. Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır” dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle dedi:

“Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecektir. Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız.”

FATİH TERİM FONU NEDİR?

Kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilinen olayda başta Fatih Terim olmak üzere Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan, Semih Kaya gibi isimler yüksek kâr vaadiyle dolandırıldı.

Olayın yargıya taşınması sonrası 2’si tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı. Olayın başrolünde ise Seçil Erzan var.

Seçil Erzan, özel bir bankanın şube müdürü. Ünlü futbolcuları ve ünlü isimleri yüksek faizli fon vaadiyle para topladığı iddiasıyla Erzan tutuklandı. Erzan’ın, topladığı paraları kendi hesabına aktardığı ve yaklaşık 200 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 132 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.