Sinan Akçıl'dan ‘Seçil Erzan’ iddiası: Sanat dünyası bu olayı çok duyurmadı, kapandı gitti...

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığı davası Türkiye’nin gündemine oturdu.

Şarkıcı Sinan Akçıl, olayın bir benzerinin sanat dünyasında da yaşandığını anlattı.

Akçıl, “Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Sanat dünyası bu olayı çok duyurmadı, kapandı gitti.” dedi.

Akçıl, olayla ilgili şu yorumu yaptı:

"Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da oldu böyle bir durum. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Hatta benim o zamanki eşimden de almaya çalıştı. Sanat dünyası bu olayı çok duyurmadı, kapandı gitti.

Şöyle örnekleyeyim konuyu, birisi size '6 kamera ver bana, size 18 kamera vereyim' dese, kabul edersiniz. Yapıyorsan böyle şeyleri vergi ödeyerek yapacaksın. Resmi olmalı yani."