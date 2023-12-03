Fatih Terim fonu mağdurundan Seçil Ezan ile ilgili çok konuşulacak iddia. Banka yöneticisi ile ilişkisi vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.

Savcılığa şikâyetçi olan isimlerin iddianamede yer alan ifadelerinde; sanık Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.

T24'ten İlhan Çelik'in haberine göre, müştekilerden Evrim Pınar Güzel, sanık Seçil Erzan'ın yüksek getirisi olan özel bir fon olduğunu ileri sürdüğünü ve "Çocuğunun hayatını garanti altına alabilirsin" diyerek kendisini ikna ettiğini söyledi. Pınar Güzel, Seçil Erzan'la arkadaş olduklarını söyledi ve dönem dönem tatile bile gittiklerini aktardı. Erzan'a para veren başka isimlerle olan "Foncuzedeler" isimli WhatsApp grubundan da bahseden Güzel, ifadesinde "Hakan Ateş'e Denizbank'taki üst düzey yöneticilerden O.Ö. ile Seçil Erzan arasındaki duygusal ilişki hakkında mail attım" ifadelerini kullandı. Güzel, Hakan Ateş'e attığı mailde bahsi geçen şahsın mal varlığının araştırılmasını istediğini aktardı.

Burhan Taşpolat ise, Erzan'ın kendisine "Siz benim babam sayılırsınız" dediğini aktarırken, villasını satarak parayı olduğu gibi Erzan'a götürdüğünü söyledi. Taşpolat, fondaki isimlerden haberdar olmadığını belirtti.

Müşteki Evrim Pınar Güzel'in ifadesinin tamamı şöyle:

Ben 2012 yılında Denizbank GYO ünvanlı şirketin kiracısı olarak Bahçeşehir'de kendi iş yerimi açtım. Halen daha Denizbank GYO ünvanlı şirketin kiracısıyım. 2014 Yılında Seçil Erzan isimli şahıs bana hasta olarak başvurdu. Ben bahse konu şahıs ile seanslardan dolayı samimi olmaya başladım. Ben şahsın Denizbank Florya Şube Müdürü olduğunu öğrendim. Bir süre sonra arkadaşlık ilişkilerimiz başlamaya başladı. 2015-2016 yılı içerisinde ben Seçil Erzan isimli şahsa “benim elimde 400.000 TL kadar birikmiş param var ben bu parayı nasıl değerlendirebilirim” diye sorduğumda kendisi bana “bu tutar çok düşük tutarlar” dedi. Ancak kuzeni Tanın isimli şahsın da dahil olduğu Özel Müşteriler için açılmış olan Özel Fon olarak adlandırdığı bir yatırımdan bahsetti. Benim yatırdığım tutarın düşük olduğu için kendi aile hesaplarının toparlandığı bir hesabının içinde değerlendireceğini söyledi.

Ben Seçil Erzan isimli şahsa parayı elden vermedim ancak gönderdiğimi hatırlamıyorum. 2015-2016 yılları arasında herhangi bir evrak almadım. Ben evrak istediğimde ise bana bu evrakların çok eskilerde kaldığını gerek olmadığını söyledi. Bana bahse konu yatırmış olduğum para ile ilgili ilk 01.10.2020 tarihinde “Menkul Kıymet Ekstresi” başlıklı kendi ıslak imzasının bulunduğu ve yatırmış olduğum tutarın toplamda 9.998.043 TL olduğunu belirtir bir evrak verdi. Seçil Erzan isimli şahıs 2022 yılının Mayıs ayında kullanmış olduğum telefon numarasını 0532-318-**** numaralı kullanmış olduğu telefondan aradı. Bana “Bankanın Özel Müşterilerinin hesaplarının toplandığı özel bankacılık sisteminde Özel Bir Fonda Kur Korumalı olarak, yüksek getirisi olan alternatif bir yatırım hesabı” olduğunu söyledi.

Seçil Erzan benim iş dışında da samimi olduğum, dönem dönem beraber tatile gittiğim, özel anlarımda yanımda olan, bana duygusal olarak da destek veren bir arkadaşımdı, bu sebeple ben kendisine çok güveniyordum. Söylediklerine inandım ve Denizbank hesabımdaki parayı çektim. Dolar kuruna çevirerek Seçil Erzan'ın müdürlüğünü yaptığı Denizbank Florya şubesine 26.04.2022 tarihinde 78.360 Dolar, 28.04.2022 tarihinde 67.670 Doları Seçil Erzan'ın Denizbank Florya Müdür odasında bizzat elden verdim. Bu paranın Genel Müdürlüğe kendisi tarafından götürüleceğini söyledi. Parayı bizzat verdiğime dair Seçil Erzan'ın kendi el yazısı ile doldurduğu evraklar mevcuttur. Daha sonrasında 6 Haziran 2022 tarihinde 224.550 Doları Denizbank Levent Büyükdere Şubesi Müdür Odasında Seçil Erzan'a teslim ettim. Seçil Erzan bana kendi el yazısı ile doldurduğu ıslak imzasının bulunduğu evrakları verdi. Ben Seçil Erzan'a farklı tarihlerde farklı tutarlarda olmak üzere toplam 218.000 Dolar tutarı babam Burhan TAŞPOLAT aracılığı ile gönderdim.

“PARA ÖDEMESİ ALAMADIM

21.12.2022 tarihinde ben Seçil Erzan dan ısrarla hesap özetimin olduğu bir evrak istedim. Seçil Erzan bana Denizbank kaşesinin ve kendi ıslak imzasının bulunduğu üzerinde toplam yatırmış olduğum tutarın 94.000.000 TL olduğunu gösterir bir evrak verdi. Ben bu esnada toplam 640.000 Dolar kadar para çekmek istedim ancak Seçil Erzan bu paranın bir anda çekilemeyeceğini söyledi. Bana 4 taksit şekline çekebileceğim bir ödeme yöntemin yazdığı bir ıslak imzalı evrak verdi. Ancak herhangi bir para ödemesi alamadım.

Son olarak 16.02.2023 tarihinde babam Burhan TAŞPOLAT ile birlikte Denizbank Levent Büyükdere Şubesine gittik. Seçil Erzan dan para istemek için gitmiştik. Ancak Seçil Erzan haftalık süre ile yeni bir pozisyonun açıldığını ve çok yüksek kar olduğunu, benim geleceğim için bu paranın çok iyi olacağını, hayatın zor olduğunu, çocuğumun olduğunu, kendimin ve çocuğumun hayatını garanti altına alabileceğimi söyledi. Bende Seçil Erzan'a güvenerek Garanti Bankası hesabımda bulunan 1.550.000 TL lik tutarı çekmek için kendi telefonumdan Garanti Bankasında ki Müşteri Danışmanımı aradım. Hatta Müşteri danışmanım telefonda bana “sesiniz kötü geliyor, baskı altında mısın, çekmek istediğinize emin misiniz” şeklinde konuştu. Ben eminim dedim ve 17.02.2023 tarihinde Garanti Bankası Bahçeşehir Şubesinden 1.550.000 TL para çektim ve evimde bulunan 38.000 Dolar parayı da elden 17.02.2023 günü Denizbank Levent Büyükdere Şubesinde Müdür odasında 1.500.000 TL ve 38.000 Dolar tutarında ki paraları nakit olarak elden teslim ettim.

“BİZİ 2.5 AY OYALADI

Daha sonrasında hesabımızdan babam ile ayrı ayrı para çekmek istedik. Seçil Erzan bizi yaklaşık 2.5 ay oyaladı. En son Seçil Erzan babama ve bana 07.04.2023 günü saat 16:30'a randevu vererek çekmek istediğimiz paraları hazır ettiğini söyledi. Ben aynı gün Seçil Erzan'ı telefonumda kayıtlı numarasını aradım. ancak ulaşılamıyordu. Biz babam ile beraber saat 16:30 sıralarında Levent Büyükdere Şubesine gittik Şubeye gittiğimizde Seçil Erzan'ın odasında 2 kadın şahıs ve 1 erkek şahıs vardı. Ben aşağıda ki memura Seçil Erzan 1 sorduğumda Seçil Erzan'ın 2 gün izinli olduğunu söyledi.

İsmini olay sebebi ile öğrendiğim Sermin TEKİN ve Giray BAYBURTLU isimli şahıslar bize neden geldiğimizi sordu, biz randevumuz olduğunu ve bankaya teslim ettiğimiz paralardan para çekmek istediğimizi söyledik ancak bize bankada bu paraların görünmediği, evrakların sahte olduğunu ve istersek dilekçe yazabileceğimizi söylediler. Ben olayları anlayamadığım için Nazlı CAN isimli Seçilin akrabası olduğunu bildiğim şahsı 0538-204-**** sayılı numarasından aradım Nazlı bana “Seçile ulaşamadığını ve Seçilin intihar edebileceğini söyledi” bende korktum.

Daha sonrasında biz babamla oradan çıktık ve Seçilin kuzeni olan Tanın isimli şahsın Göktürk'teki evine gittik. Tanın bize Seçilin Çorlu'daki evine gittiğini söyledi. Tanın Seçile “Neden teslim olmuyorsun” şeklinde telefon hoparlöründen konuştu. Seçil annesi ile bir gece daha geçirmek istediğini söyledi.

“SEÇİL ERZAN’IN BİR BANKA YÖNETİCİSİ İLE İLİŞKİSİ VARDI”

Daha sonrasında Seçil Erzan 1 Güvenlik eşliğinde Denizbank Genel Müdürlüğüne götürdüklerini biliyorum. Seçil bizi 09.04.2023 günü aradı ve ben sizden toplam ne kadar almıştım dedi. Bende kendisine kabaca net rakamı o anda bilmediğim için 500.000 Dolar ve son getirdiğim 1.550.000 TL'yi ve 38.000 Doları söyledim. Seçilin banka tarafından sorgulandığını Tanının eşi Whatsapp üzerinden söyledi. Seçilin Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından sorgulandığına dair Whatsapp mesajlarını “FONCUZEDELER” ortak grubuna attı. Daha sonra 11.04.2023 tarihinde Seçil Erzan'ın tutuklandığı haberini aldım.

12.04.2023 tarihinde ben Denizbank Genel Müdürü Hakan ATEŞ'e Seçil Erzan isimli şahsın bahse konu olayların yaşandığı tarihlerde Denizbank'ın üst düzey yöneticilerinden olan O.Ö ile Seçil Erzan isimli şahsın aralarındaki duygusal ilişkisi hakkında mail attım. O.Ö. isimli şahıs hakkında mal varlığı araştırması yapılmasını istediğim hususlarında mail attım. 2023 Yılının Mayıs aylarında Denizbank Florya Şubesinde ismini Merve olarak bildiğim şahıs aradı ve bana “kredi numaralandırmasında yeni bir tanımlama getirildiğini ve bir belgeye imza atmam gerektiğini” söyledi. Evrakları hazırlayacağını ve benim istersem Florya şubesine istersem bana en yakın şubede imza atabileceğimi söyledi. Ben de işinde bulunduğumuz durumların sonuçlanana kadar imza atmak istemediğimi söyledim. Banka çalışanı kadın şahısta söylediğim şekilde not aldığını söyledi. Ben zararımın Seçil Erzan isimli şahsın Denizbank'ın 15 yıllık Şube Müdürü olması nedeni ile Denizbank tarafından karşılanmasını istiyorum. Ben bahse konu olaylarda maddi ve manevi olarak zarara uğramam sebebi ile Denizbank, Denizbank yönetim kurulu üyeleri, Levent Büyükdere Şube çalışanları ve Seçil Erzan'dan davacı ve şikâyetçiyim."

Müşteki Burhan Taşpolat'ın ifadesinin tamamı şöyle:

Şüpheli Seçil Erzan'ı kızım Evrim Pınar GÜZEL'in hastası olması sebebi ile 2017 yılında tanıştım. Ben Seçil Erzan ile tanıştıktan sonra bankacı olduğu öğrendim ve şahsi ve ticari banka işlerimi kendisi ile yürütmeye başladım. Seçil Erzan aracılığı ile çek, teminat mektubu ve kredi tarzı tüm bankacılık hizmetlerini kendisinden almaktaydım. Halen daha Denizbank'ta 110 ayrı kredi ödemelerim devam etmektedir.

“BANKAYA VE SEÇİL ERZAN’A GÜVENDİM”

Kızım 2022 yılının haziran aylarında bana “baba özel bir fon hesabı var” dedi kısa bir süre sonra kızım ile birlikte Seçil Erzan iş yeri adresimde bulunan ofisime geldi bana Özel Fon hakkında açıklamalar yaptı bana “büyük tutarlı özel fon hesapları var, büyük tutarlar yatırıyoruz, paraları bu özel fonda değerlendiriyoruz, siz benim babam sayılırsınız” şeklinde konuştu, bana “özel fonda bir açık var bu fonun giriş çıkışları tamamen benim elimden geçiyor” dedi, ben param olsa Kur Korumalı Vadeli hesaba atarım dedim. Seçil Erzan ise bana “Burhan amca bu ondan dahi iyi, o bunun yanında hikaye kalır” dedi, bende kendisine şuanda paramın olmadığı param olursa yatırabileceğimi söyledim.

2022 yılı Ağustos ayında Esenyurt ilçesinde bulunan dairemi sattım ve Seçil Erzan'ın müdürlüğünü yaptığı Denizbank Levent şubesine 26.08.2022 tarihinde giderek Seçil Erzan'ın kendi odasında Seçil Erzan a 100.000 Dolar parayı elden nakit olarak teslim ettim. Ben bahse konu parayı Denizbank Levent Şubesinde teslim edeceğim için Seçil'e güvendim. Ben Denizbank ismine markasına güvendim. 100.000 Doları teslim ettikten sonra bana Seçil Erzan kendi el yazısı ile yazdığı evrakı bana teslim etti. Bana “getirisinin çok yüksek olacağını söyledi. Seçil Erzan isimli şahıs Denizbank Florya Şubesinin 14 yıl müdürlüğünü yapmış, banka içerisinde kariyerli ve sözü geçen bir müdürdü. Seçil Erzan isimli şahıs Denizbank'ın Genel Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile çok samimi, doğrudan iletişim kurabilen, sürekli beraber olan bir şahıstır.

07.12.2022 tarihinde bu seferde 136.000 Dolar yine Seçil Erzan a Denizbank Levent Şubesinde Müdür Odasında teslim ettim. Büyükçekmece Tepekent Bağ Köşkleri Kooperatifi 41 numaradaki Villamı 336.500 dolara sattım. Satışından elde ettiğim parayı olduğu gibi 10.11.2022 tarihinde Seçil Erzan isimli şahsa Denizbank Levent Şubesi Müdür Odasında teslim ettim. 3 Seferde para teslim ettiğimde de Seçil Erzan bana ISIN Kodu adı altında farklı farklı kodlar verdi. Ben paraları teslim ettiğimde “Fatin” isimli bir şahıs ile birkaç dakika görüşerek bu kodları alıyordu. Aynı şahıstan paranın getiri tarihlerini, stopaj ve faiz oranlarını hesaplayarak tarafıma yazılı olarak veriyordu. Yatırdığım bu paraların getirileri ile ilgili olarak 01.12.2022 tarihinde 504.750 Dolar, 31.01.2023 tarihinde 1.000.000 Dolar, 24.03.2023 tarihinde de 1.500.000 Dolar para getirisi sağlayacağım ıslak imzalı yazılı evrakları tarafıma verdi.

Bahse konu evrakları Seçil Erzan isimli şahıs Denizbank Levent Şubesi Müdür Odasında evrak tarihlerine benim gözümün önünde kendi el yazısı ile tanzim ederek tarafıma vermiştir. Ben bahse konu paraları teslim ederken bahse konu Özel Fon olarak adlandırılan fona para yatıran isimlerin hiç birisinden haberim yoktu. Ben 07.04.2023 tarihine kadar yaklaşık 2.5 ay kadar süre boyunca Seçil Erzan isimli şahıs kızımı ve beni dolar işlemleri ile ilgili devletin bankaları sıkıntıya soktuğunu ve işlemlerin zor olduğunu söyleyerek oyaladı en sonunda parayı çektiğini ve 07.04.2023 tarihinde parayı teslim edeceğini söyledi.

“SİZ DE Mİ PARAYI KAPTIRDINIZ DEDİ”

Ben bahse konu tarihte saat 16.30 sıralarında Denizbank Levent Şubesine kızım ile beraber gittim Şubeye gittiğime Seçil Erzan isimli şahsın odasında Denizbank Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcı vardı, bölge müdürü Sermin hanım bize az sonra görüşeceğini söyledi ve bizimle yapmış olduğu görüşmelerde “Seçil Erzan isimli şahsın 2 gün izinde olduğunu” söyledi. Ben izinde olmadığını söyledim. Sermin hanım bize hitaben “siz de mi paranızı kaptırdınız” dedi. Ben de kendisine bilgi vermeyeceğimi söyledim. Ancak o anda bir problem olduğunu anladım.

Biz daha sonra kızım ile beraber Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın'ın yanına gittik. Kuzeni Seçil Erzan'ın Çorluda ki evinde olduğunu söyledi. Daha sonra Tanın isimli şahıs 07.03.2023 Cuma günü bizim yanımızda Seçil Erzan'ı aradı Seçil “Cumartesi sabahı teslim olacağım” şekliden konuştu. Ancak daha sonra konuştuğumuzda kuzeni bize Seçilin evine Denizbank tarafından tutulduğunu söyledi. Denizbank Müfettişlerinin Seçil Erzan'ın ifadesini aldıklarını. Pazartesi günüde Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından Şubeye götürüldüğü ve bilgisayarında işlemlerin yapıldığı söylendi.

Bahse konu olaylar ile ilgili Whatsapp konuşmalarını da dosyaya sundum. Ben tüm paraları Şubede diğer personellerin gözü önünde teslim ettim. Personelin uzun vadede şüphelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Denizbank A.Ş. tarafından yatırmış olduğum paranın yasal faizi ile birlikte ödemesini talep ediyorum. Ben bahse konu olaylar ile ilgili Seçil Erzan dan, Deniz Bankasından, Denizbank Genel Kurul Üyelerinden ve Genel Müdür Hakan ATEŞ den de davacı ve şikâyetçiyim."