Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.
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Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.