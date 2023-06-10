Erdoğan’ın yüzde 68 aldığı kentte toplu ulaşıma yüzde 40 zam

Trabzon’da toplu ulaşıma yüzde 40’a varan oranlarda zam geldi. Halk tepki gösterdi, dolmuşçu esnafı ise zammın yetersiz olduğunu savundu.

Erdoğan’ın yüzde 68 aldığı kentte toplu ulaşıma yüzde 40 zam

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre, şehir içi ulaşımda en yakın mesafe ücretleri siviller için bilet 6 lira 50 kuruştan 9 TL'ye, öğrenci için 5 lira 50 kuruştan 6,5 TL'ye, belediye otobüslerinde ise sivil 5 TL'den 6 lira 90 kuruşa, öğrenci 4 TL'den 5,5 TL'ye çıkacak. Zamlı tarife dolmuşlar için 12 Haziran'da, belediye otobüsleri için 16 Haziran'da başlayacak.

ULAŞIM ARTIK UCUZ DEĞİL
Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre, kentte yaşayanlar üst üste gelen zamlara tepki gösterirken, taşımanın artık ucuz ulaşım seçeneği olmaktan çıktığını dile getirdi.

Trabzon'da uzun yıllardır dolmuşçuluk yapan İsmail Eyübler, yapılan zammın yetersiz olduğunu dile getirdi. Eyübler, dolmuş ücretlerinin sadece akaryakıt fiyatlarıyla değerlendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek hayat pahalılığının herkese olduğu gibi dolmuş esnafına da yansıdığını ifade etti.

“ZAM DÜŞÜK KALDI”
Kent merkezinde dolmuşta şoförlük yapan Mahmut Kara ise yaşanan artışı yeterli bulduğunu söyledi. Kara, akaryakıt fiyatlarında dalgalanma olmaması halinde dolmuş ücretlerinin tatmin edebileceğini düşünüyor. Kara, "Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeyecek ise 8 lira yeterli olabilirdi. Ama piyasanın hareketli olmasından sanırım böyle bir zam yapıldı." diye konuştu.

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, ekonomik koşullarına göre kaçınılmaz olarak zam yaptıklarını söyledi. Dolmuş fiyatlarının en son 11 ay önce zamlandığını ve o günden bu yana piyasa koşullarında yaptıkları zammın düşük kaldığını dile getiren Usta, şoför esnafının masrafının katlandığını ifade etti.

Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 65,32; ikinci turunda ise yüzde 68,69 oy almıştı. AKP ise yüzde 47,77 oy almıştı.

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