Erdoğan gazetecilere böyle çikolata dağıttı: Kız gel bunu her yerde bulamazsın

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını bugün İstanbul’daki Ayasofya Cami’nde kıldı.

Erdoğan, namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıklamalarının ardından Erdoğan gazetecilere çikolata ve tatlı ikram etti.

Kadın gazeteciye seslenen Erdoğan, "Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın" dedi. Erdoğan çikolatayı "Bak şu bitter, şu da sütlü" diye tanıttı.

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Erdoğan, Karadeniz doğal gazı ile ilgili soruya, “Öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğal gazını milletimizle buluşturacağız. Rabbim tüm rezervimizi bereketli kılsın. Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’mız, artık doğal gazımızın girmediği bir ilçe bırakmayacak. Bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor” şeklinde cevap verdi.