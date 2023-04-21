Erdoğan'dan bir seçim yatırımı daha. Vaadi görenler şimdiye kadar neredeydiniz diye soruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşümde ‘Yarısı bizden’ projesi başlattıklarını duyuran Erdoğan kira yardımı, taşınma parası ve yarı yarıya proje desteği vereceklerini duyurdu.

Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili şunları söyledi:

Marmara depremi sonrasında güçlü bir talep gelmişti. Geçmişle mukayese edilemeyecek derecede önemli adımlar attık. 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlık yapmamızı beklemiyor.

Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul'da 39 ilçede 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır.

Her yıl 300 bin konut ilave etmemiz gerekiyor. 98 bin konutun yapımı sürüyor. Bugün de Gaziosmanpaşa, Esenler ve Başakşehir'de hak sahiplerine anahtarlı teslim ediyor ve yeni temeller atıyoruz.

Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 projeyi hayata geçireceğiz. Avrupa yakasında 500 bin, Anadolu yakasında 500 bin rezerv alana konut yapacağız, buralara taşınacak konutlardan boşalacak konutları da dönüştürüp 1.5 milyon konut dönüştüreceğiz.

Bugünü İstanbul'un dönüşümü için başlangıç tarihi olarak görüyoruz. 2 müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı; Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden projesi. Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 evin dönüşümü için diyelim 1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 binini hibe olarak koyacağız. 120 metrekare 3+1 için ise 1 milyon 800 binin yarısı olan 900 bine çıkacak.

0,79 faizle yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli güncellenebilen rakamlarla borcunu ödeyebilecek. 750 bin borçlanma için 5 bin 625, 900 bin için taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Birikmiş parası olmayan bile devletin verdiği para ve kendi ödeyebileceği şekilde borçlanarak güvenli bir evin sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesiyle yapacağız. Kendi parselini dönüştürmek isteyene 0,74 faiz ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz.

5 yıl içerisinde İstanbul'da depreme dayanıksız ev bırakmayacağız. Başvurular haftaya çarşamba günü başlayacak.

2. müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili; 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.

İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun ve arsalarda 50 bin arsanın şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

“YARISI BİZDEN” KAMPANYASI

100 m² 2+1 daire: 750.000 TL devletten, kalan tutara % 10 peşinat 5.625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade...

120 m² 3+1 daire: 900.000 TL devletten, kalan tutara % 10 peşinat 6.750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade...

GEREKLİ ADIMLAR

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma süreci başlayacak.

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak