Erdoğan’dan cami avlusunda miting. Muhalefeti hedef aldı

Sultanahmet Camisi'nde konuşan Erdoğan, cami avlusunu miting alanına çevirdi. Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı" dedi.

Erdoğan’dan cami avlusunda miting. Muhalefeti hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin yeniden açılış töreninde konuştu.

Cuma namazını da burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA-PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

Muhalefeti hedef alan ve cami avlusunu miting alanına çeviren Erdoğan, "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. 'Yuh' yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı" dedi.

Ayrıca "14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?" diyen Erdoğan, "Size güveniyorum" açıklamalarında bulundu.

"YUH YETMEZ..."

Erdoğan şöyle konuştu:

“ONLARI SİYASİ MEVTA HALİNE GETİRECEĞİZ”

-Sultanahmet Camisi İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta belki de ilkidir. Burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. 'Yuh' yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı. İnşallah önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz.

“14 MAYIS’A KADAR…”

-Sultanahmet Camisi ve Külliyesi bırakınız hayranlık verici inşasını, restorasyonu bile iftihar verici bir eserdir. Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce esere biz sahip çıktık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?

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