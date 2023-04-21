Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Diyanet'i kapatacaklar yanıtı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına yanıt verdi.

"HİÇ KİMSENİN GÜCÜ DİYANET'İ KAPATMAYA YETMEZ"

Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.

ERDOĞAN CAMİ AÇILIŞINDA MUHALEFETİ HEDEF ALMIŞTI

Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, muhalefeti hedef alırken "Muhalefet ne diyor? İktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklar, yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış .Kardeşlerim, yuhalamak yetmez. 14 Mayıs'a kadar durmaksızın çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı" demişti.