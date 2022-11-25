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  • Mısır’dan Türkiye’nin Suriye operasyonuna tepki: Derhal durdurun. Erdoğan gülerek tokalaşmıştı

Mısır’dan Türkiye’nin Suriye operasyonuna tepki: Derhal durdurun. Erdoğan gülerek tokalaşmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi ile tokalaşmasının ardından Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi sinyali verilirken Kahire yönetimi Suriye’deki operasyonun derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:49
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Erdoğan gülerek tokalaşmıştı. Mısır’dan Türkiye’nin Suriye operasyonuna tepki: Derhal durdurun

Mısır’dan Türkiye’nin Suriye operasyonuna tepki: Derhal durdurun. Erdoğan gülerek tokalaşmıştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışına katılmak için gittiği Doha’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013'te Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidarının devrildiği darbeyle kopmuş, Erdoğan o dönemde Müslüman Kardeşler'e büyük destek vermişti. Geçen haftaki görüşme sonrası ikili ilişkilerin normalleşmesi yönünde yeni adımlar atılması beklenirken, Mısır'dan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili zehir zemberek bir açıklama geldi.

ABD ve Rusya'nın ardından Mısır da, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonuna karşı çıktı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamada Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlarını derhal durdurması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin operasyonlarının Suriye ve Irak'ın egemenliğine aykırı olduğunu savunan Mısır, “Kardeş Arap ülkeleri Irak ve Suriye'ye son günlerde Türkiye ve İran tarafından düzenlenen saldırıları büyük endişeyle takip ediyoruz. Bu saldırılar iki ülkenin egemenliğinin ihlalidir” denildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Mısır, kan dökülmesini ve daha fazla istikrarsızlığı önlemek için gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıyor” ifadeleri yer aldı.

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Hulki
25.11.2022 14:55
Araplara dostumuz diyenler, görsün ...  
 
Abbas
25.11.2022 14:40
Sisi Arapların lideri olarak gelin durdurun? Tabi gücünüz yeterse liderimizi?  
 
Ramiz Ağa
25.11.2022 14:37
Sisi daha bunların burnunda fitil fitil getirecek yazık olan bize oluyor  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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