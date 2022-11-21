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  • Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor

Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin ardından, AKP'li Alpay Özalan'ın geçmiş paylaşımı sosyal medyada elden ele dolaştı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 20:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin ardından AKP'li Alpay Özalan'ın geçmiş paylaşımı sosyal medyada elden ele dolaştı

Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesinin ardından, eski defterler açıldı. AKP'li Alpay Özalan'ın Sisi ile ilgili söylediği ifadeler yeniden gündeme geldi. Alpay, Türkiye'deki muhalefetin Mısır'da Sisi'yi desteklediğini iddia etmişti.

Erdoğan, Sisi için “Halkın yüzde 52’sinin oyunu almış Mursi’yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir anti-demokratla aynı masaya oturmam” demişti.

Ancak, dün Sisi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır lideriyle tokalaşması kamuoyunda tepki ile karşılaştı.

Gazeteci zafer Arapkirli de AKP'li milletvekili Alpay Özalan'ın Sisi ile ilgili kullandığı ifadeleri sosyal medyadan paylaştı. Alpay, geçmişte muhalefeti Sisi'nin tarafında olmakla suçlamıştı.

Alpay şunları söylemişti:

"Suriye'de Esed'in tarafındalar,
Mısır'da Sisi'nin tarafındalar,
Libya'da Hfter'in tarafındalar,
Muhalefet yapmıyorlar, açıkça Türkiye'nin çıkarlarına saldırıyorlar."

Arapkirli de Özalan'ın bu paylaşımını, "Defans elemanı bile ofsaytta" diyerek ti'ye aldı.

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Bgün
21.11.2022 20:49
Bir ülke böyle öngürüzlükle yönetilemez.Dün dündür bugün bugündür demekle ülke olarak kaybettiklerimiz geri gelmez.  
 
MİKO
21.11.2022 20:44
Sayın Özalan bu işler ince işler. Sen bu işlere kalın gelirsin.  
 
Faruk
21.11.2022 20:39
Siyasetinde üniversitesi kurulmalı taban puanı da tıptan yüksek olmalı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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