Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesinin ardından, eski defterler açıldı. AKP'li Alpay Özalan'ın Sisi ile ilgili söylediği ifadeler yeniden gündeme geldi. Alpay, Türkiye'deki muhalefetin Mısır'da Sisi'yi desteklediğini iddia etmişti.

Erdoğan, Sisi için “Halkın yüzde 52’sinin oyunu almış Mursi’yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir anti-demokratla aynı masaya oturmam” demişti.

Ancak, dün Sisi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır lideriyle tokalaşması kamuoyunda tepki ile karşılaştı.

Gazeteci zafer Arapkirli de AKP'li milletvekili Alpay Özalan'ın Sisi ile ilgili kullandığı ifadeleri sosyal medyadan paylaştı. Alpay, geçmişte muhalefeti Sisi'nin tarafında olmakla suçlamıştı.

Alpay şunları söylemişti:

"Suriye'de Esed'in tarafındalar,

Mısır'da Sisi'nin tarafındalar,

Libya'da Hfter'in tarafındalar,

Muhalefet yapmıyorlar, açıkça Türkiye'nin çıkarlarına saldırıyorlar."

Arapkirli de Özalan'ın bu paylaşımını, "Defans elemanı bile ofsaytta" diyerek ti'ye aldı.