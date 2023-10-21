Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Erdoğan, İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, görüşmede Gazze'deki son durum ve yaşanan süreci masaya yatırdı.

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