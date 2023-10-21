Hamas'ın serbest bıraktığı 2 ABD'li rehine İsrail'e ulaştı

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'li rehinenin İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li Anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki rehineyi Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li rehineyi insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu. Ebu Ubeyde, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında rehine bulunduğunu söylemişti.