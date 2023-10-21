Hamas'tan rehine açıklaması: Saldırılar bitene kadar…

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Osama Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erene kadar rehin alınan İsrail askerlerinin akıbetini görüşmeyeceklerini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas'tan rehine açıklaması: Saldırılar bitene kadar…

İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Filistin'de bombardımanlara devam ediyor. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrailli rehinelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ABD’Lİ ESİRLERİN SALINMASI AHLAKİ ANLAYIŞIMIZI GÖSTERİYOR”

Hamdan, iki Amerikalı rehinenin serbest bırakılmasının "Hamas'ın ahlaki anlayışını gösterdiğini" ifade etti. Hamdan, Hamas'ın koşullar olgunlaştığında sivilleri serbest bırakmayı değerlendireceğini, İsrailli asker esirlerin akıbetini ise Gazze'ye saldırılar sona ermeden tartışmayacaklarını vurguladı.

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“İŞGALE KALKIŞIRSA 7 EKİM “BASİT” KALIR”

Birçok uluslararası tarafın yabancı esirler konusunda Hamas'la görüştüğünü kaydeden Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.

Hamdan ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması ve hastanelerin faaliyetini sürdürebilmesi için acilen yakıt ulaştırılması çağrısında bulundu.

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HAMAS: 2 REHİNEYİ DAHA BIRAKACAKTIK AMA İSRAİL REDDETTİ

Hamas, 7 Ekim saldırılarında rehin aldığı kişilerden ikisini daha insani gerekçelerle serbest bırakmak istediğini ama İsrail'in bunu reddettiğini ileri sürdü.

Hamas dün, iki ABD'li rehineyi serbest bırakmıştı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde ise iki rehineyi daha serbest bırakma niyetlerini arabulucu Katar'a bildirdiklerini ama İsrail'in bu kişileri almayı reddettiğini iddia etti. El Kassam Tugayları, ABD vatandaşları Judith Tai Raanan ve 17 yaşındaki kızı Natalie Shoshana Raanan'ı Katar'ın girişimleri sonucu serbest bırakmıştı. Hamas'ın baskını sırasında doğum günü kutlaması için İsrail'de tatilde bulunan ikili, Filistin Kızılhaçı'na teslim edilmişti.

REHİNE SAYISI İKİ TARAFA GÖRE FARKLI

İsrail ordusu bugün teyit edilen rehine sayısını 210 olarak açıklamıştı. İzzedddin el Kassam Tugayları, kendi ellerinde 200, diğer grupların elinde de 50 İsrailli rehine olduğunu savunmuştu.

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