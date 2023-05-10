Erdoğan: Herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçmeyin!..

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

İktidarları döneminde kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına, giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasetten yana olduklarını iddia eden Erdoğan, muhalefet için “dikta heveslisi” dedi.

Erdoğan, “21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına, giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasetten yana olduk. Ya da öğretmeninden polisine sanatçısından gazetecisine önüne gelen herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçeceğiz” diye konuştu.

Uğur Dündar’ın paylaşımı şu şekilde: