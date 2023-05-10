Erdoğan'ın mitinginde yine yalan haber gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün düzenlediği Aydın mitinginde, bir gazetenin kupürlerini birleştirildiği videoyu vatandaşlara izleterek bir kez daha Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde SSK’yı dolandırdığını iddia etti.



Videoda, gazete kupüründe yer alan “SSK’yı dolandırıp cezasız kaldılar” kısmı ile Kılıçdaroğlu’nun haberde yer alan fotoğrafı birleştirildi.



Sosyal medyada da sık sık AKP’li hesaplar tarafından paylaşılan iddianın aslı ise bambaşka. Haberin tamamı okunduğunda Kılıçdaroğlu’nun gerçekte dolandırıcıları Sayıştay’a şikayet ettiği görülüyor.



Teyit.org’da yer alan “Gazete kupürünün Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını gösterdiği iddiası” başlıklı içerikte, gazetenin adı ve basım tarihi bilgisi yer alıyor. Küpur, 1 Mayıs 1996 tarihli Milliyet gazetesinden alınırken Milliyet gazetesinin arşivinden ilgili habere de ulaşılıyor.

KILIÇDAROĞLU SSK’YI DOLANDIRANLARI ŞİKAYET ETMİŞ

Haberin tamamı şöyle:



“Batma noktasına gelen SSK, hatalı siyasi kararlardan sonra, taraflı bilirkişi raporları ile göz göre göre zarar ettiriliyor. SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sayıştay’a ‘dürüstlüğünden endişe ettiğini’ belirterek şikayet ettiği Sayıştay Denetçisi Gürel Eriş, aynı suçu işleyen iki firmaya farklı raporlar verdi. Eriş’in raporu ile SSK’yı 2 milyar 881 milyon lira dolandıran Sa-San firması suçlu bulunurken, aynı personelle işbirliği yaptığı ve kurumu 10 milyar 606 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Oksi Medikal Şirketi suçsuz bulundu.







İDDİALAR

Ankara Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği’nden 10 personel SaSan ve Oksi Medikal ilaç firmaları ile gizli ilişkiler kurarak, hastalarda kullanılmayan ilaçları, ‘kullanıldı’ gibi gösterip kurumu dolandırdıkları iddiası ile şikayet edildiler. Bunun üzerine SSK soruşturma açarken, Sayıştay’dan bilirkişi raporu istendi. Sayıştay tarafından görevlendirilen Bilirkişi Gürel Eriş, raporunda, ‘Sa-San Sağlık Malzemeleri A.Ş. yetkililerinin kuruma zarar verdiğini ifade etti. Aynı konuda Okis Medikal içinse ‘Suç işlenmediğini’ raporuna ekledi.



Böylece, SSK’yı 10 milyar 655 milyon lira zarara uğratan firma aklanırken, Uzman Denetçi Eriş hakkında Sayıştay’a SSK Genel Müdürlüğü tarafından bir şikayet yazısı gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu imzasını taşıyan yazıda Eriş’in taraflı davranarak, işe gelmeyen bir Doçent hakkında ‘Soruşturmaya gerek yoktu’ raporu verdiği savunuldu.”







SUÇLU BULUNAN FİRMA SA-SAN

Yani paylaşılan gazete kupürü, Kılıçdaroğlu'nun SSK’yı dolandırdığını göstermiyor. Aksine habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şüphe duyup şikayetçi olan Kılıçdaroğlu'nun kendisi, SSK’yı dolandırmaktan suçlu bulunan firma ise Sa-San.



Haberin sol üst köşesinde, dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yer verilmesi, yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor.