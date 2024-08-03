Erdoğan için kitap yazdı 3'üncü koltuğu kaptı

Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı ve Çevre Bakanlığı danışmanı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Dış İlişkiler Başkanlığı’na atanarak dikkat çekti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, Mehmet Emin Birpınar’ın en ilgi çekici özelliği, hem Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanlığı hem de Çevre Bakanlığı müşavirliği gibi önemli görevlerde bulunması.

Birpınar, Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Çevreye Aşık Lider… Recep Tayyip Erdoğan” adlı bir kitap yayınladı.

Birpınar’ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekmişti. Gezi Parkı eylemlerine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Tek bir ağaç bile kesilmemişken bin türlü yaygara yaptılar,” demişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında ise, “Parti kursa yüzde kaç oy alır?” şeklinde sorular yönelterek, Gezi eylemlerinin Türkiye’deki sermaye karşıtı sosyalistleri Koç’a yakınlaştırdığını iddia etmişti.