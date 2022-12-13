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Erdoğan iki fabrikadaki grevleri Milli Güvenlik diyerek erteledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş'in Bekaert Çelik şirketinin iki fabrikasında aldığı grev kararlarını "Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün 'erteledi'.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 03:58
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Erdoğan iki fabrikadaki grevleri Milli Güvenlik diyerek erteledi

Erdoğan iki fabrikadaki grevleri Milli Güvenlik diyerek erteledi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, iki fabrikadaki grevler 'ertelendi.'

Sendikaların bugün başlayacağını ilan ettiği greve ilişkin yasağın gerekçesinde "Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğü" belirtildi.

Karar Resmi Gazete'de "Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi Ali Kahya Mahallesi, Sanayi Caddesi No: 88 Adresinde Yer Alan İşyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Ait Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi No: 269-5 Adresinde Yer Alan İşyerinde Özçelik-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararlarının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6540)" başlığıyla yayımlandı.

Kararın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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mmt
13.12.2022 08:38
tam bir siyasi ayak.  
 
N.D
13.12.2022 07:56
Birader ! İşçilerin hak arama mücadelesinin milli güvenlikle ne ilgisi var.Asıl güvenlik sorunu iktidarın ta kendisi.  
 
Gökhan
13.12.2022 07:13
Allah bu hakkını yedirdiğin insanların vebalini burnundan fitil fitil getirir inşallah  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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