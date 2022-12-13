Erdoğan iki fabrikadaki grevleri Milli Güvenlik diyerek erteledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, iki fabrikadaki grevler 'ertelendi.'

Sendikaların bugün başlayacağını ilan ettiği greve ilişkin yasağın gerekçesinde "Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğü" belirtildi.

Karar Resmi Gazete'de "Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi Ali Kahya Mahallesi, Sanayi Caddesi No: 88 Adresinde Yer Alan İşyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Ait Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi No: 269-5 Adresinde Yer Alan İşyerinde Özçelik-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararlarının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6540)" başlığıyla yayımlandı.

Kararın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildiği belirtildi.