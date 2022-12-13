13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Cep telefonunuz pasife alınabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunuz pasife alınabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan telefonların IMEI numaralarının pasife alınmasına yönelik düzenleme hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2024’ten itibaren cep telefonlarında son sinyalin alınmasında 7 yıl olan süre 1 yıla düşürülüyor. 

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:52
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cep telefonunuz pasife alınabilir!

Cep telefonunuz pasife alınabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı
+
Aa
-

Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürüldü. Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek. Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.

BTK’YA BAŞVURMAK GEREKECEK

Ancak elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kelaynak
13.12.2022 10:36
Deli Dumrul hikâyesi geldi aklıma nedense.  
 
Kadir Bilir
13.12.2022 10:14
Yeni bir vatandaştan para alma yöntemi, yanlişlıkla pasife alınmış ama şu kadar ücret karşılığı açarız diyecekler  
 
esnaf
13.12.2022 10:00
parasını vermiş almısım ister takarım ister takmam nasıl bir kanun bu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
3
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
5
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
6
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
7
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Aydın'da deprem!
﻿Aydın'da deprem!
﻿Aydın'da deprem!
﻿Müge Anlı'da aranan kadın için başsavcılıktan açıklama
﻿Müge Anlı'da aranan kadın için başsavcılıktan açıklama
﻿Müge Anlı'da aranan kadın için başsavcılıktan açıklama
﻿Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
﻿Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
﻿Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.